في خطاب رسمي.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في 3 أزمات تحكيمية
الأربعاء، 27 يناير 2021 - 18:40
كتب : حسام نور الدين
أرسل النادي الأهلي خطابا رسميا إلى اتحاد كرة القدم ظهر اليوم الأربعاء، يطالب فيه بالتحقيق في عدة حالات تحكيمية خلال مباريات الفريق السابقة في الدوري.
وجاء نص الخطاب كالآتي والذي وضح فيه الأهلي الحالات التحكيمية:
"الحالة الأولى.. تكرار الأخطاء القانونية من السادة الحكام التي أهدرت حقوقا مشروعة للأهلي، وتسببت في خسارته 6 نقاط في 9 مباريات".
"الحالة الثانية.. اختيار حكم مباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة، الذي تغاضى عن احتساب ضربة جزاء، وألغى هدفا صحيحا للأهلي، وهو نفس الحكم الذي أدار مباراة سابقة للفريقين في كأس مصر، ووقعت منه أخطاء واضحة بحق الأهلي، واعترف بها واعتذر عنها في وسائل الإعلام".
"الحالة الثالثة.. عدم تفعيل دور حكم الفيديو المساعد الـ«VAR» في المباريات التي يكون الأهلي طرفا فيها، بالشكل الذي يحفظ حقوق الطرفين".
وأكمل خطاب الأهلي "جاء ذلك بعد تكرار الأخطاء الفجة للحكام سواء حكام الساحة أو الـ«var» في مباريات الأهلي، وهي الأخطاء التي تسببت بمنتهى الوضوح في خسارة الفريق 6 نقاط على مدار 9 مباريات. وبالرغم من قيام إدارة النادي بمخاطبة اتحاد الكرة يوم 18 من الشهر الجاري، لتدارك هذه الأخطاء بعيدًا عن الشحن الجماهيري وتوفير العدالة بين كافة الأندية المتنافسة، إلا أن أخطاء الحكام الفجة بحق فريق الأهلي ما زالت تتكرر، بداية من مباراة مصر للمقاصة بإلغاء هدف صحيح لمحمد شريف، ثم عدم احتساب هدف صحيح للاعب الفريق محمود عبد المنعم كهربا في مباراة سيراميكا كليوباترا، وإلغاء هدف صحيح لأيمن أشرف في مباراة البنك الأهلي، ثم عدم احتساب ثلاث ركلات جزاء صحيحة للفريق في مباريات وادي دجلة والبنك الأهلي والمقاولون العرب. وكان آخر الأخطاء التحكيمية الفجة ما جرى في مباراة بيراميدز بإلغاء الحكم هدفا صحيحا لمهاجم الفريق والتر بواليا، بعد تجاهله احتساب ركلة جزاء صحيحة لمهاجم الفريق محمد شريف".
واختتم الخطاب "وأكدت إدارة النادي في ختام خطابها انتظارها اتخاذ اتحاد الكرة كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق كل الأندية، وتحقق العدالة للجميع".