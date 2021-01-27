في خطاب رسمي.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في 3 أزمات تحكيمية

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 18:40

كتب : حسام نور الدين

والتر بواليا - الأهلي وبيراميدز

أرسل النادي الأهلي خطابا رسميا إلى اتحاد كرة القدم ظهر اليوم الأربعاء، يطالب فيه بالتحقيق في عدة حالات تحكيمية خلال مباريات الفريق السابقة في الدوري.

وجاء نص الخطاب كالآتي والذي وضح فيه الأهلي الحالات التحكيمية:

"الحالة الأولى.. تكرار الأخطاء القانونية من السادة الحكام التي أهدرت حقوقا مشروعة للأهلي، وتسببت في خسارته 6 نقاط في 9 مباريات".

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"الحالة الثانية.. اختيار حكم مباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة، الذي تغاضى عن احتساب ضربة جزاء، وألغى هدفا صحيحا للأهلي، وهو نفس الحكم الذي أدار مباراة سابقة للفريقين في كأس مصر، ووقعت منه أخطاء واضحة بحق الأهلي، واعترف بها واعتذر عنها في وسائل الإعلام".

"الحالة الثالثة.. عدم تفعيل دور حكم الفيديو المساعد الـ«VAR» في المباريات التي يكون الأهلي طرفا فيها، بالشكل الذي يحفظ حقوق الطرفين".

وأكمل خطاب الأهلي "جاء ذلك بعد تكرار الأخطاء الفجة للحكام سواء حكام الساحة أو الـ«var» في مباريات الأهلي، وهي الأخطاء التي تسببت بمنتهى الوضوح في خسارة الفريق 6 نقاط على مدار 9 مباريات. وبالرغم من قيام إدارة النادي بمخاطبة اتحاد الكرة يوم 18 من الشهر الجاري، لتدارك هذه الأخطاء بعيدًا عن الشحن الجماهيري وتوفير العدالة بين كافة الأندية المتنافسة، إلا أن أخطاء الحكام الفجة بحق فريق الأهلي ما زالت تتكرر، بداية من مباراة مصر للمقاصة بإلغاء هدف صحيح لمحمد شريف، ثم عدم احتساب هدف صحيح للاعب الفريق محمود عبد المنعم كهربا في مباراة سيراميكا كليوباترا، وإلغاء هدف صحيح لأيمن أشرف في مباراة البنك الأهلي، ثم عدم احتساب ثلاث ركلات جزاء صحيحة للفريق في مباريات وادي دجلة والبنك الأهلي والمقاولون العرب. وكان آخر الأخطاء التحكيمية الفجة ما جرى في مباراة بيراميدز بإلغاء الحكم هدفا صحيحا لمهاجم الفريق والتر بواليا، بعد تجاهله احتساب ركلة جزاء صحيحة لمهاجم الفريق محمد شريف".

واختتم الخطاب "وأكدت إدارة النادي في ختام خطابها انتظارها اتخاذ اتحاد الكرة كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق كل الأندية، وتحقق العدالة للجميع".

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