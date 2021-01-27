فيفا يدعو مجاهد لحضور مونديال الأندية

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 18:16

كتب : FilGoal

كأس العالم للأندية

تلقى أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة دعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم لحضور كأس العالم للأندية في قطر.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2020 في قطر بداية من يوم 4 فبراير المقبل وحتى 11 من الشهر ذاته.

ويفتتح الأهلي كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل بطل قطر.

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ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا في نصف نهائي البطولة.

ويطير الأهلي بطل إفريقيا إلى الدوحة يوم الجمعة استعدادا للمشاركة في البطولة للمرة السادسة في تاريخه.

كأس العالم للأندية أحمد مجاهد الأهلي
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