انتهت مونديال اليد – مصر (3)-(4) الدنمارك.. الفراعنة يودعون البطولة بشرف

يقدم لكم FilGoal.com متابعة مباشرة لمباراة مصر والدنمارك، في ربع نهائي كأس العالم لليد، مصر 2021.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

لمشاهدة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

الدنمارك إلى نصف النهائي.

-الدنمارك تسجل الرمية الخامسة.

-علي زين يهدر الرمية الخامسة لمصر.

-الطيار يتصدى للرمية الرابعة من الدنمارك.

-يحيى الدرع يسجل الرمية الرابعة لمصر.

-هينريك لونجارد يسجل الرمية الرابعة للدنمارك.

-يحيى خالد يسجل الرمية الثالثة لمصر.

-لاندين يسجل الثانية للدنمارك

-محمد سند يسجل الثانية

-إيميل ياكوبسن يسجل الأولى للدنمارك.

-أحمد الأحمر يهدر الرمية الأولى.

إلى الرميات الجزائية.

ق. 80 التعادل للدنمارك في الثانية الأخيرة من رمية جزائية وطرد إبراهيم المصري. 35-35

بداية الشوط الإضافي الرابع

نهاية الشوط الإضافي الثالث.

ق. 72 الدرع يسجل لمصر. 35-34 لمصر.

ق. 71 هنداوي يتصدى.

بداية الوقت الإضافي الثالث

ق. 70 اللله.. التعااادل في الثاينة الأخيرة. وقت إضافي جديد

ق. 68 يحيى خالد يسجل لمصر. 33-32 للدنمارك.

ق. 66 سند يسجل. 32-31 للدنمارك

ق. 65 يحيى خالد يسدل. 31-30 للدنمارك

بداية الوقت الإضافي الثاني

ق. 65 هنداوي يتصدى في الثانية الأخيرة. 31-29 للدنمارك.

ق. 63 حارس الدنمارك يتصدى من الأحمر مجددا.

ق. 62 يحيى الدرع يسجل لمصر. 30-29 للدنمارك.

ق. 61 إيقاف دقيقتين للاعب الدنمارك ورمية جزائية يهدرها الأحمر.

ق. 61 هدف للدنمارك. 29-28 للدنمارك.

بداية الوقت الإضافي

نهاية المباراة بالتعادل.. إلى الوقت الإضافي

ق. 59 يحيى خالد يسجل لمصر والتعادل للدنمارك سريعا. 28-28

ق. 57 يحيى خاااللد يسجل. 27-27

ق. 55 التعااادل عن طريق يحيى الدرع. 26-26

ق. 55 التعااادل عن طريق سند. 25-25

ق. 52 يحيى خالد يسجل. 25-24 للدنمارك.

ق. 50 هدف دنماركي. 25-23 للدنمارك.

ق. 48 تقدم للدنمارك. 24-23 للدنمارك.

ق. 47 والتعادل للدنمارك. 23-23

ق. 47 جوول لمصر عن طريق أحمد مؤمن صفا. 23-22 لمصر.

إيقاف دقيقتين لـ دودو والتعادل للدنمارك عن طريق هانسين. 22-22

ق. 45 هدف راااائع لمصر, من سند إلى علي زين في لعبة هواء يسجل هدف لمصر.

ق. 44 هانسين يسجل التعادل من رمية جزائية.

ق. 43 أحمد الأحمر يسجل من رمية جزائية وإيقاف دقيقتين للاعب الدنمارك. 21-20 لمصر.

ق. 43 رمية جزائية لمصر.

ق.43 هنداااوي يتصدى.

ق. 42 علي زين يسجللل التعادل. 20-20

ق. 41 هانسين يسجل. 20-19 للدنمارك.

ق. 39 يحيى خااالد يسجل. 19-18 لمصر.

ق. 39 إيقاف دقيقتين لمحمد سند.. والتعادل للدنمارك. 18-18

ق. 38 يحيى خاااالد يسجل في المرمى الخالي, 18-17 لمصر.

ق. 34 الأحمر يسجل التعاااادل. 17-17

ق. 33 علي زين يسجل والفارق يتقلص. 17-16 للدنمارك.

ق. 31 هدف للدنمارك ويحيى خالد يرد سريعا. 17-15 للدنمارك.

ق. 30 هدف أول لمصر عن طريق يحيى الدرع. 16-14 للدنمارك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

هدف دنماركي مع نهاية الشوط الأول. 16-13 للدنمارك.

ق. 29 يحيى خالد يمر ببراعة ويسجل هدفا لمصر. 15-13 للدنمارك

ق. 29 وقت مستقطع لمصر.

ق. 27 إيقاف دقيقتين لإبراهيم المصري.

ق. 26 هولم يسجل هدف للدنمارك. 14-12 للدنمارك.

ق. 25 دودو يمر ببراعة ويسجل هدف لمصر. 13-12 للدنمارك.

ق. 25 يحيى خالد يسدد في القائم والدنمارك ترد بهدف في المرمى الخالي.

ق. 24 هانسين يسجل من رمية جزائية. 12-11 للدنمارك.

ق. 23 بكار يهدر وإيقاف دقيقتين لعلي زين من مصر.

ق. 22 علي زين يسجل بشكل رائع والتعادل سريعا من الدنمارك.

التعادل سريعا. 10-10

ق. 21 ممدوح هاشم يسجلل لمصر. 10-9

ق. 19 الطيااار يتصدى.

ق. 19 وقت مستقطع للدنمارك.

ق. 18 علي زين يسجل التعادل. 9-9

ق. 17 التقدم الأول للدنمارك. 9-8 للدنمارك.

ق. 16 مخالفة 4 خطوات على الدرع والدنمارك تسجل التعادل. 8-8

ق. 15 يحيى خالد يسجل مصر والدنمارك ترد سريعا. 8-7 لمصر

ق. 14 رمية جزائية للدنمارك يسجلها هانسين. 7-6 لمصر.

ق. 13 الدرع يسجل. 7-5 لمصر.

ق. 12 يانسين يسجل من على الدائرة. 6-5 لمصر.

ق. 11 دودو يرد بهدف مصري. 6-4 لمصر.

ق. 11 الطياااار العظيم يتصدى للبراعة.

ق. 10 دودو يسجلل. 5-4 لمصر.

ق. 9 التعادل الأول في اللقاء.

ق. 8 الدرع يسدد خارج المرمى وهانسين يرد بهدف. 4-3 لمصر.

ق. 7 الدرع يسجللل. 4-1 لمصر.

ق. 6 هدف أول للدنمارك عن طريق هانسين

ق. 6 يحيى الدرع يسجللل الثالث. 3-0 لمصر.

ق. 6 إيقاف دقيقتين للاعب الدنمارك.

ق. 5 أحمد الأحمر يسجل الثاني من رمية جزائية

ق. 4 محمد ممدوح هاشم يتحصل على رمية جزائية

ق. 3 الطيار يتصدى مجددا لميكيل هانسين.

ق. 2 دودو يسجل الهدف الأول في اللقاء.

ق. 1 عصام الطيار يتصدى لأول كرات المباراة.

بداية المباراة