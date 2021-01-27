أول ياباني يرتدي الأسود والأبيض.. شينجي كاجاوا إلى باوك

أعلن نادي باوك اليوناني ضم الياباني شينجي كاجاوا بعقد يمتد لموسم ونصف في صفقة انتقال حر.

وأصبح الياباني ثالث صفقات باوك الشتوية بعد عمرو وردة والتشيكي مايكل كرمينيك، وسيرتدي صانع الألعاب القميص رقم 23.

كاجاوا (31 عاما) أصبح أول لاعب ياباني يرتدي قميص باوك.

ورحل صانع الألعاب في أكتوبر الماضي عن صفوف ريال سرقسطة بعدما خاض 34 مباراة في الدرجة الثانية الإسبانية سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6.

وتدرب الياباني طيلة الفترة الماضية في إسبانيا قبل أن يختار الانتقال لصفوف بطل الدوري اليوناني 2019.

وستكون تلك تجربة كاجاوا الخامسة في القارة الأوروبية بعد بوروسيا دورتموند الألماني على فترتين ومانشستر يونايتد الإنجليزي وبيشكتاش التركي وريال سرقسطة الإسباني.

كاجاوا حصد خلال مسيرته لقب الدوري الألماني مرتين وكأس ألمانيا مرتين والسوبر الألماني مرة واحدة والدوري الإنجليزي والدرع الخيرية الإنجليزية مرة واحدة.

على المستوى الدولي خاض شينجي 97 مباراة دولية بقميص منتخب اليابان وسجل 31 هدفا وشارك في بطولتي كأس العالم 2014 و2018، وحصد كأس آسيا 2011.

ويحتل باوك المركز الرابع في الدوري اليوناني برصيد 36 نقطة بفارق 12 نقطة عن أولمبياكوس المتصدر.