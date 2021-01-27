مهاجم الدحيل يسهب في الإشادة بالأهلي ويؤكد: يمكننا التأهل للنهائي

أسهب علي عفيف مهاجم الدحيل القطري في الإشادة بمنافسه في كأس العالم للأندية، الأهلي المصري، قبل أسبوع مع لقاء الفريقين.

ويواجه الأهلي فريق الدحيل القطري في ربع نهائي مونديال الأندية مساء الخميس 4 من فبراير المقبل.

وقال عفيف في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم: "لا شك أن الأهلي المصري هو من أعظم فرق القارة الإفريقية بل هو نادي القرن فيها أيضاً".

وأضاف "سنلعب معهم لأنهم بطل إفريقيا و‏سنرى ما سيحدث بعد المباراة التي ستكون 11 لاعبا ضد 11".

وأكمل "في حال فوزنا على الأهلي سنواجه بايرن ميونيخ ولكن قبل ذلك لدينا مواجهة بطل إفريقيا و يجب أن نستعد ونركز في كيفية الظهور أمامهم بشكل جيد لأنهم أيضاً فريق عظيم".

سيكون المهاجم علي عفيف أمام فرصة لمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الثانية في مسيرته الكروية بعدما ذاق طعم المشاركة في العرس العالمي للأندية قبل عشر سنوات عندما كان في صفوف بطل آسيا آنذاك نادي السد الذي تأهل لنصف النهائي.

وأوضح "دائماً تكرار الإنجاز هو أمر جميل ولكننا يُمكننا أن نصل إلى المباراة النهائية وبذلك سنحقّق إنجازاً أفضل من ذلك الذي حقّقته السد عام 2011".

وأتم "لكن هذا الأمر يحتاج إلى بعض الحظ والتوفيق، وأحياناً في مباريات الكوؤس يجب عليك أن تلعب بواقعية أيضاً".

الفائز من المواجهة العربية العربية سيواجه بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا في نصف نهائي المسابقة.

وكان قد تم إلغاء الدور التمهيدي والذي كان من المقرر أن يلعب فيه فريق أوكلاند بطل نيوزلندا ضد الدحيل القطري، بعد انسحاب أوكلاند بسبب فيروس كورونا.

وتستضيف قطر بطولة العالم للأندية بمشاركة 6 أندية خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير.

وحال فوز الأهلي يلعب الفريق أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا في نصف النهائي يوم 8 فبراير في الثامنة مساء.

وفي حالة خسارة الأهلي أمام الدحيل يواجه الخاسر من مواجهة تجيرز المكسيكي وأولسان هيونداي الكوري في الخامسة من مساء يوم 7 فبراير.

ويشارك الأهلي للمرة السادسة في تاريخه ليصبح أكثر فرق القارة الإفريقية مشاركة في البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويعود البطل التاريخي لدوري أبطال إفريقيا إلى نسخة مونديال الأندية بعد غياب سبع سنوات عن أخر مرة شارك فيها بالبطولة.

وحقق الأهلي إنجازه الأكبر في نسخة 2006 بعد تحقيق برونزية المسابقة بالفوز على كلوب أمريكا المكسيكي.