فتح الله: هناك مبالغة في تناول أخبار بيراميدز.. ورمضان قدم مباراة رائعة ضد الأهلي

يرى محمود فتح الله المدرب العام لبيراميدز أن هناك مبالغة في تناول أخبار النادي، مشيدا بأداء رمضان صبحي لاعب الفريق في مباراة الأهلي.

وتعادل بيراميدز مع الأهلي دون أهداف على ملعب الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري المصري.

وتحدث فتح الله للبرنامج الإذاعي "وان تو" عبر إذاعة أون سبورت عن المباراة، وقال: "كان هناك قلقا نسبيا لأن الأهلي في صدارة الدوري، ويريد السفر إلى كأس العالم للأندية بدون اهتزاز في النتائج"

وتابع "بيراميدز لديه عدد نقاط أقل، ويتطلع أيضا للفوز لتعويض إهدار النقاط"

واستمر "في المباريات الكبيرة لابد من احترام الخصم، وإذا لم تفز لا تخسر، فالمباراة كانت مغلقة ولم يكن بها العديد من الفرص".

وأضاف "نتيجة التعادل مرضية للطرفين، ولكن المركز الحالي في جدول الترتيب ليس طموحنا، ونتطلع لنتائج أفضل في الفترة القادمة".

وشدد "نحترم آراء الخبراء ولكن هناك مبالغة في تناول بعض الأمور الخاصة ببيراميدز".

وحول بداية الفريق في الدوري، قال: "جمعنا 13 نقطة من 8 مباريات -قبل مواجهة الأهلي- بالتأكيد طموحنا وأهدافنا أفضل من ذلك، لكننا في بداية الموسم، ونحاول حل الأخطاء تدريجيا".

وأكمل "الكل يعمل من أجل أن يتحسن الفريق فالبدايات أحيانا تكون صعبة، ولابد أن تُحارب وتَعمل إذا كنت مقتنعا بإمكانيات اللاعبين والنادي، وهذا ما نفعله".

وبشأن إمكانية المنافسة على الدوري، أوضح "الحديث عن المنافسة سابق لأوانه، نريد الفوز في 4 مباريات متتالية لاكتساب الثقة لأن الاستمرار في تحقيق الانتصارات مهم، ووقتها ستختلف الأمور تماما".

وعن مشاركة ثلاثي الأهلي السابق في المباراة مع بيراميدز، قال: "أحمد فتحي أو رمضان صبحي أو شريف إكرامي لاعبون كبار، وهذه المواقف عادية بالنسبة لهم".

وأشاد برمضان صبحي "كان له دورا إيجابيا وقدم مجهودا كبيرا لآخر دقيقة".

وأتم "شريف إكرامي أدى مباراة مميزة، وشعرت بروح عالية من اللاعبين أمام الأهلي".

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 14 نقطة من 9 مباريات.