أيمن حفني لـ في الجول: أنتظر قرار باتشيكو عقب مباراة المقاصة

قال أيمن حفني لاعب الزمالك السابق إن هناك ترحيبا من جانب فريقه لعودته حتى لو كان بعيدا عن المشاركة، مشيرا إلى أن حسم موقفهسيكون عقب مواجهة المقاصة في الدوري، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح حفني قائلا: "أشكر عماد عبد العزيز رئيس لجنة إدارة شؤون الزمالك وعبد الحليم علي مدير الكرة على استقبالي اليوم والوقوفمعي".

وواصل "هناك ترحيب من جانب الزمالك بما عرضته وأنني لا أمانع التواجد حتى لو كنت بعيدا عن المشاركة تماما ومتقبل الأمر".

وأكمل "اللجنة اتفقت على رفع الأمر إلى جايمي باتشيكو لاستطلاع رأيه".

وأتم "سيتم حسم الأمر بعد مباراة الزمالك والمقاصة".

وكان حفني قد نشر بيانا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم الثلاثاء أعلن من خلاله رغبته في العودة والاعتزال في نادي الزمالك. (طالع التفاصيل)

وعقب رحيل حفني عن الزمالك انتقل لصفوف المقاصة ثم المقاولون العرب معارا حيث حدثت أزمة وتم استبعاده من قائمة الفريق.

ومنذ نهاية الموسم الماضي ظل حفني بلا ناد.