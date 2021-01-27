رومانو: صراع بين إيفرتون وبارما على موهبة بايرن

يتصارع نادي إيفرتون الإنجليزي مع نادي بارما الإيطالي على ضم جوشوا زيركزي ناشئ بايرن ميونيخ الألماني.

جوشوا زيركزي النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، فإن الفريق أبدوا اهتماما واسعا بضم زيركزي.

وأوضح رومانو أن بارما وعد اللاعب الشاب بالحصول على مركز أساسي في تشكيل الفريق.

أما إيفرتون، فينظر للاعب على أنه موهبة للمستقبل.

وأكد رومانو أن مفاوضات بايرن مع الناديين وصلت لمراحل متقدمة.

زيركزي (19 عاما) يلعب مع رديف بايرن ميونيخ الذي يشارك في دوري الدرجة الثالثة بألمانيا، كما سبق له اللعب مع الفريق الأول.

وشارك المهاجم الهولندي في 17 مباراة مع بايرن ميونيخ وسجل 4 أهداف.