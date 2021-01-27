عنتر: لم أفهم سبب عدم مشاركتي مع الزمالك.. وأتمنى الفوز ببطولة بقميص المصري

قال محمد عنتر لاعب المصري إن عدم مشاركته مع الزمالك أضر بحالته النفسية إلى حد الانتحار، مشيرا إلى أنه لم يعرف قط سبب عدم مشاركته، وذلك في حوار عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وصرح عنتر قائلاك "تواجدت لعامين ونصف مع الزمالك لم أفتعل أي مشاكل وتوجت بالبطولات، تم استبعادي فجأة دون معرفة السبب، لم أتدخل قط في قرارات المدرب، أتدرب فقط وأعمل، قد يكون ذلك تسبب في ابتعادي لكنني لا أعلم السبب بصراحة".

وتابع "أي أحد لو حصل على فرصة في الزمالك سيقوم بشيء جيد، لعبت كثيرا مع الزمالك، لن أقول لم ألعب، لكن لم أوفق".

وأكمل "كان هناك تركيز كبير معي تحديدا، قد يتم استبعادي من مباراة وأجد صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهاجمني بشكل غير طبيعي ولم أفهم حتى الآن لما تتم مهاجمتي بهذا الشكل".

وواصل "كُتبت العديد من الكلمات على لساني لم أقلها قط، كنت أذهب للمران صباحا وفي المساء أذهب للمنزل أجد كلمات غريبة منسوبة لي وأنا تريند. لم أهاجم في حياتي الأهلي أو الزمالك".

واستدرك "لا أركز مع مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع "في موسمي الثاني في الزمالك عملت المستحيل لكي أشارك، لدرجة أنني ذهبت لمكتب مرتضى منصور رئيس النادي السابق وبكيت له وقلت إنني يجب أن أشارك وأستأذن الرحيل، لكنه قال لي إنني لاعب مهم للنادي ولابد أن أستمر، وكانت هناك عروض، لكن الإدارة رفضت".

وأكمل "شعرت بحزن شديد، لأنني لم أشارك لأسابيع، المشكلة كانت تغيير المدربين وضغط المنافسة والبطولات".

واسترسل "من لم يلعب في الأهلي والزمالك لم يلعب كرة في مصر، شرف لأي لاعب اللعب لهما، لكنني لم أجد نفسي في الزمالك، وأشعر أن الأمور لم تسر على خير، ولو طلبني الزمالك في أي وقت أتمنى ذلك لكن أنا بحاجة للعب".

وأردف "لو لعبت وتألقت وطلبني الأهلي؟ طبعا الأهلي نادي كبير ومن يرفض مجنون".

وواصل "أغلقت صفحة الزمالك وفتحت صفحة المصري، أتتني عروض من القاهرة لكن المصري وثق بي والإدارة محترمة والجماهير كبيرة، ورأيت الأمر تحدي ووجدت الكثيرين يقولون إنني لا أجيد اللعب تحت ضغط، وهذا تحد بالنسبة لي".

وشرح "حالتي النفسية ساءت كثيرا، كان من الممكن أن أنتحر، لن أقول ظلمت، لكن لا أعلم سبب ما حدث معي".

وأكمل "ليس انتحار بالمعنى ذاته، لكن وصل الأمر معي لدرجة صعبة للغاية".

وتطرق للحديث حول مثله الأعلى في الدوري فقال: "كنت أحب محمد أب تريكة كثيرا",

وعن أكثر لاعب يعجبه قال: "يعجبني عبد الله السعيد ومحمود الونش، هناك عدد كبير، أحمد شديد قناوي وعمرو موسى كذلك".

وعن أفضل حارس مرمى قال: "محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمود جنش".

وعن أفضل مهاجم قال: "مصطفى محمد، ومع بالأرقام محمد شريف لاعب الأهلي".

وعاد عنتر للحديث قائلا: "ندمت على كل عرض أتى إليه ولم أرحل له، لأنني كنت بحاجة للعب".

وأتم حول طموحه مع المصري: "أرغب في الفوز ببطولة مع الفريق".

وانضم عنتر إلى المصري قادما من الزمالك في نوفمبر الماضي.

وشارك عنتر خلال الموسم الجاري مع المصري في 8 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع آخر.