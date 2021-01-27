علاء عبد العال: هكذا نجحت في إيقاف الزمالك.. واقتربنا من ضم السيد فريد وإيجبتور

قال علاء عبد العالم مدرب أسوان إن فريقه اقترب من ضم السيد فريد وإيمانويل إيجبتور، كما أوضح كيف تمكن من إيقاف الزمالك خلال مواجهة الفريقين في الدوري، وذلك في حوار عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

وتحدث عبد العال في حواره قائلا: "وافقت على تدريب أسوان لسببين، أولا لأنها بلدي، ثانيا لأنهم أرادوني مدربا للفريق منذ 2008-2009 كان الفريق في الدرجة الثانية، وتواصل مسؤولي أسوان مع وزارة الداخلية لكن قوبل الطلب بالرفض".

وتابع "دارت الأيام والسنين وعدت أخيرا لتولي تدريب أسوان، والمسؤولين على خلق".

وأردف "الإدارة تنهي حاليا إجراءات ضم السيد فريد وإيمانويل إيجبتور ونحاول أن نسابق الزمن لتدعيم الفريق بشكل جيد، وهناك مساعدة كبيرة وأكيد من مجلس الإدارة".

وتطرق للحديث عن مواجهة الزمالك قائلا: "شاهدت الزمالك في مواجهة الجونة، وفاز بنتيجة 1-0، وأكثر من مباراة، لابد أن نعترف أنه فريق كبير ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى يمكنهم إنهاء المباراة في أي وقت، عملت على تقليل المساحات".

وتابع "باتشيكو يمنح الفريق الذي أمامه مساحة لكي يهاجم لكن في وقت معين يضغط ويعمل على المرتدة بشكل جيد جدا في جزء أقل من وسط الملعب، عملت على ألا نترك للزمالك فرصة للعمل على هذه النقطة".

وأردف "ارتداد لاعبي أسوان كان سريعا جدا في هذه المباراة، أغلقت المساحات مع احترامي للزمالك لم يكن هناك فرصة لانفراد".

وأكمل "مع احترامي لمن يقول إن هناك فرص وكرات في القائم والعارضة، أتت من كرات عرضية وهذا وارد لأن الكرات العرضية 50:50 بين المهاجم والمدافع ولكن لديهم لاعب مميز مثل مصطفى محمد يجيد بها، كانت تلك مكمن الخطورة، والتي أشعرت الناس بان الزمالك كان أخطر، هذا كان طبيعيا في كرة القدم، لكن لم يوجد أي انفراد صريح".

وواصل "اللاعبون عملوا بشكل جيد ومنظم، كان هناك شقا هجوميا، وصلنا مرتين كرة أنقذها أبو جبل، وكرة أحمد الألفي، وهناك كرة مشكوك أنها قد تكون لها ركلة جزاء لنا، مثلما يقول الزمالك إن لديه ركلة جزاء، لنا أيضا مثله كرة الصغيري التي تدخل عليه خلالها محمد عبد الغني".

وتعادل أسوان سلبيا مع الزمالك على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري يوم السبت.

ورد على سؤال بخصوص هل راقبت إمام عاشور لكيلا يسدد أو رقابة فردية؟

وقال: "كانت هناك رقابة فردية بالطبع، رقم 1 كان مصطفى محمد، لأن الأخير الأقرب للمرمى، ولم نترك له مساحات لأنه من اللاعبين الذين يخطفون، لو وجد فرصة ونصف مسافة يعمل بقديمه بشكل جيد، وأوباما اللاعب الأخطر في الزمالك، يأتي من الخلف بدون رقابة، يخطف برأسه ويكمل بعد مصطفى محمد، يأتي حر، خصصت له سولومن لكي يتحرك معه لاعب للاعب".

وتابع "الكل لاحظ غياب دور أوباما فقط الكرة التي خطفها برأسية وجاءت في القائم".

وأردف "قسمت المباراة ألا أستقبل في الشوط الأول، وحزنت جدا حينما سجل الزمالك هدفا لكنه كان خطأ بعد تدخل الـVAR، كان يهمني ألا يسجل الزمالك لأنه لو سجل سأفتح الخطوط وسيستغل هذه النقطة".

وتحدث حول إيقاف تسديدات إمام عاشور قائلا: "كنا نعمل على تضييق المساحات، لم نترك فرصة للزمالك للتسديد، وخاصة عاشور لأنه كان يسدد ويسجل، حتى لو سدد لا يجب أن يفعل ذلك بكل أريحية".

وأكمل "ما حدث ليس عيبا، من ينتقد دفاعي، أنا أواجه الأهلي والزمالك، فريق ولاعبون مثل هؤلاء لو حصلوا على فرصة بالطبع سيستغلونها".

وتابع "فرجاني لم يكن يشارك في المباريات الأخيرة، وإمام كان يشارك وتألق بشكل كبير ويسجل، أي لاعب في الزمالك يٌقلق، طارق حامد وزيزو وبنشرقي وأوباما وحازم وفتوح، الفريق يمتلك العديد من مفاتيح اللعب".

وأردف "عدم وجود ساسي؟ هو لاعب كبير لكن هناك إمام وزيزو وعملنا على أساس موحد، شارك لكن كنا قد اكتسبنا ثقة مع مرور الوقت".

وتطرق للحديث حول عدم اللعب في استاد أسوان قائلا: "التواجد في أسوان يمنح أولوية للفريق، لكن لو حسبت الأمر، كل فريق سيأتي مرة واحدة فقط لك، لكن كأسوان سنتنقل كل 3 أيام لمحافظة أو مكان مختلف، هذا سيسبب إجهادا للاعبين، كما أن ظروف الطيران مرة واحدة بسبب كورونا قديما كانت 3 رحلات".

وأتم "اللعب في استاد أسوان شيء جميل لكن عدم وجود جمهور، تتساوى وقتها الأمور، اللعب في أسوان مثل بتروسبورت مثل برج العرب، أرى أن تواجدنا في القاهرة حاليا أفيد من السفر والإدارة تتفهم الموقف تماما، جمهور أسوان مستاء لكنه لا يحضر، نناشدهم أننا نتمنى اللعب هناك لكن في وجودكم".