مران الأهلي - موسيماني يحفز بواليا ويجتمع بـ بيكهام

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي جلسة خاصة مع والتر بواليا مهاجم الفريق من أجل تحفيزه على هامش مران اليوم الأربعاء.

وحرص موسيماني على دعم بواليا من أجل تقديم أفضل المستويات خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيا أمام بيراميدز ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري.

وحرص موسيماني على عقد جلسة مع أحمد رمضان بيكهام للحديث معه عن بعض الأمور الفنية الخاصة.

وشارك بيكهام بديلا أمس أمام بيراميدز في الشوط الأول بعد تعرض محمد هااني لإصابة في العضلة الخلفية.

ويستأنف الأهلي تدريباته استعدادا لمنافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر.

وتطير بعثة الأهلي بعد غد الجمعة استعدادا لللمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر له في قطر من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

ويلعب الأهلي أمام الدحيل القطري في ربع النهائي مساء يوم 4 فبراير وينتظر بايرن ميوينخ بطل أوروبا الفائز من المباراة.