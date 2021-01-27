اعتماد ترشح هاني أبو ريدة لمنصب العضوية في المجلس الأعلى لـ فيفا

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 14:39

كتب : FilGoal

هاني أبو ريدة - قرعة أمم إفريقيا

اعتمدت لجنة المراجعة في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل رسمي ترشيح هاني أبو ريدة لمنصب العضوية في المجلس الأعلى لـ فيفا خلال الانتخابات المقرر إقامتها في شهر مارس المقبل.

ويأتي ذلك بعد استيفائه لكافة الشروط الخاصة بالنزاهة والمطلوبة للترشح للمنصب، في حين قررت اللجنة استبعاد منافسه الجزائري فخر الدين زطشي وكونستانت عوماري القائم بأعمال إدارة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويتولى أبو ريدة حاليا منصب عضو المجلس الأعلى لـ فيفا، بجانب عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي "كاف" وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم ونائبا لرئيس اتحاد شمال إفريقيا.

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وكان أبو ريدة قد اختير ممثلا لـ فيفا في عضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ودعا أبو ريدة من قبل لإنشاء صندوق لمكافحة كوارث الرياضيين بإشراف وزير الشباب والرياضة وصندوق تحيا مصر.

واستقال هاني أبو ريدة من منصبه كرئيس لاتحاد الكرة المصري عقب خروج منتخب مصر من كأس الأمم 2019 من دور الـ16 في البطولة التي نظمتها مصر

هاني أبو ريدة فيفا
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