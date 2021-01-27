اتحاد الكرة يؤجل مباراة الاتحاد السكندري وغزل المحلة بسبب كورونا

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 14:33

كتب : هاني العوضي

المصري والاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري
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