إيهاب جلال يختار 22 لاعبا في قائمة المقاصة لمواجهة الزمالك.. واستبعاد فوافي

اختار إيهاب جلال المدير الفني لمصر للمقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم الأربعاء، استعدادا لمباراة الزمالك.

ويلعب مصر للمقاصة ضد الزمالك، غدا الخميس على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الأسبوع العاشر للدوري المصري.

وشهدت القائمة استبعاد باولن فوافي بسبب الإصابة بشد في العضلية الخلفية.

وجاءت قائمة المقاصة على النحو التالي:

محمد كوكو -محمود حمدي - بلتاجي سمير - أسامة العزب - محمد دسوقي - أحمد مودي - عصام صبحي - حسني فتحي - عاصم سعيد - هشام محمد - خالد أوتشو - مصطفى شبيطة - علي محمد - محمد عادل - محمود الغزالي - عماد فتحي - أحمد صبيحة - عبد الله مجدي - مفتاح طقطق - رجب عمران - شميلس بيكلي - مروان حمدي.

ويحتل مصر للمقاصة المركز السابع برصيد 13 نقطة من 8 مباريات، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 20 نقطة من 8 مباريات.