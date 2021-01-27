مونديال اليد - حارس النرويج لـ في الجول: مصر قدمت الأداء المتوقع.. شعبها ودود للغاية

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 14:13

كتب : محمد يسري

كريستيان سفيروس - حارس النرويج لكرة اليد

يرى كريستيان سفيروس حارس النرويج لكرة اليد أن ما قدمه منتخب مصر في بطولة العالم كان متوقعا مشيرا إلى صعوبة مواجهة إسبانيا في ربع نهائي المونديال.

وتلعب النرويج ضد إسبانيا على صالة العاصمة الإدارية الجديدة ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة العالم التي تستضيفها مصر.

وتحدث سفيروس لـFilGoal.com عن أداء منتخب مصر، وقال: "مصر قدمت الأداء المتوقع لها. أنهم فريق رائع ولديهم لاعبين من أعلى مستوى".

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وأضاف "أعتقد أن أي منتخب سيلعب ضد مصر على أرضها سيواجه العديد من المتاعب".

وعن مشوار النرويج في البطولة، قال: "أداء الفريق كان يتحسن مع كل مباراة. نحن سعداء بشكل عام عن ما قدمناه باستثناء مباراة فرنسا".

وكانت النرويج قد خسرت من فرنسا في أول مباراة لها بالبطولة بنتيجة 28-24.

وحول أصعب مباراة في البطولة، قال: "المباراة الأصعب ستكون ضد إسبانيا لأنهم فريق قوي للغاية وواجهتنا صعوبات للتغلب عليهم من قبل".

وشدد "أيضا مباراة فرنسا كانت صعبة، لأن حارس المرمى (ويسلي باردن) كان رائعا".

وفاز باردن بجائزة رجل المباراة ضد النرويج.

وحول رؤيته للمباراة ضد إسبانيا، قال:"ستكون مباراة سريعة بها العديد من الأهداف. إسبانيا لديها خبرة كبيرة ونحن سنحاول التغلب عليهم بالهجوم خاطف وسرعتنا العالية".

ويعد سفيروس ضمن أفضل 10 حراس في البطولة، إذ تصدى لـ36 تسديدة من 102، لتكون نسبة تصدياته 35%.

وعن أفضل إنقاذ قام به في البطولة، قال:"تصدياتي للرميات الحرة ضد إيسلندا وسويسرا".

النرويج خسر آخر نهائيين لبطولة العالم، فكيف يتعامل المنتخب مع هذا الأمر حتى لا يتكرر في مصر 2021؟

يقول سفيروس "الآن لدينا خبرة أكثر ونعرف كيف نصل للمباراة النهائية. لدينا فرصة للفوز بالبطولة".

وعن أفضل حارس حتى الآن في البطولة، قال: "لم أشاهد العديد من مباريات البطولة الحالية لكن (نيكلاس) لاندن حارس (الدنمارك) صلب للغاية وأعتقد أنه الأفضل".

وأشاد لاعب فريق لايبزج لكرة اليد بتنظيم البطولة "سعيد للغاية بالتنظيم. كان هناك بعض المشكلات في البداية لكن بعد أول أسبوع حصلنا على كل ما نريد".

وأكمل "كل شخص قابلته هُنا يقدم أفضل ما لديه يكل تظهر البطولة بأفضل شكل ممكن".

وأتم "كما أن الشعب المصري ودود ومرح للغاية".

وفاز سفيروس ببرونزية بطولة أوروبا 2020 مع النرويج بعد التغلب على سلوفينيا.

مصر 2021
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