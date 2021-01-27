مونديال اليد - علي زين لـ في الجول: مواجهة الدنمارك 60 دقيقة تفصلنا عن إنجاز أكبر

يؤمن علي زين نجم منتخب مصر لكرة اليد بحظوظ الفراعنة في التأهل لربع النهائي رغم المواجهة الصعبة المرتقبة أمام الدنمارك حامل لقب بطولة العالم.

ويلعب منتخب مصر أمام الدنمارك في السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء ضمن مباريات ربع نهائي بطولة العالم لرجال اليد في نسختها رقم 27.

وقال علي زين لـ FilGoal.com عقب مواجهة سلوفينيا: "هدفنا من قبل البطولة الوصول إلى أبعد حد، لم نلعب مباريات ودية أمام فرق أوروبية كبرى قبل البطولة لذلك لم نحدد مستوانا بينهم".

وتابع "خلال البطولة قدمنا مستوى جيد جدا ونجحنا في التواجد ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم ولكن لدينا طمع في تحقيق ما هو أكثر من ذلك".

وتأهل منتخب مصر بعد حصد المركز الثاني في الدور الرئيسي برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن السويد المتصدر.

وعن مواجهة الدنمارك قال زين: "نؤمن بقدراتنا ونعلم صعوبة المواجهة لكنها مباراة 60 دقيقة سنبذل أقصى ما لدينا ونسعى حتى النهاية لتحقيق إنجاز أكبر".

وشدد "الدنمارك بطل عالم وبالتأكيد مباراة صعبة، لا نريد التفكير في مواجهة السويد الآن وفوزنا عليهم كان سيمنحنا الصدارة لأننا حققنا ما نريده بعد غلق صفحة السويد وعدنا للنتائج الإيجابية".

وتابع نجم المنتخب المصري "سنركز على نقاط ضعف الدنمارك ونحاول تقليل نقاط القوة وسنبذل أقصى ما بوسعنا ونموت أنفسنا في الملعب".

وبالمقارنة بين مباراتي السويد وسلوفينيا أوضح "أصعب مباراة كانت أمام سلوفينيا بالتأكيد، لأنها كانت تحدد موقفك من البطولة إما الخروج مبكرا أو تمر بسلام وتتأهل لربع النهائي".

وبالحديث عن الغياب الجماهيري قال: "اللعب بدون جماهير من أصعب المواقف في البطولة بالنسبة لنا، أعتقد وجودهم كان سيمنحنا دفعة إضافية وعامل نفسي أقوى وكانت الأفضلية ستكون لنا في أي مباراة".

وكشف علي زين "لا أعتقد أن ذلك سيمثل ضغط على شباب الفريق، بالعكس وجود الجماهير كان دعم قوي لنا والضغط الأكبر سينتقل للفرق المنافسة، لكن جائحة كورونا السبب في عدم وجود الجماهير بالملعب".

وأضاف "الجيل الحالي متميز جدا، من الصعب أن تجد في كل مركز لاعبين أو أكثر جيدين وهذا أمر رائع للفريق".

تقام البطولة الحالية بنظام الفقاعة الذي يجبر جميع المشاركين بعدم التحرك من الفندق إلا للذهاب إلى الملعب عن طريق حافلة البطولة.

وعن ذلك قال علي زين: "هو النظام الأمثل من أجل إقامة البطولة في موعدها، أشكر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الرياضة والاتحاد بالإصرار على إقامة البطولة في موعدها".

وتابع "أعتقد أننا أول دولة تقيم بطولة كبرى بعد جائحة كورونا ونظام الفقاعة كان العامل الأكبر لإنجاح ذلك، الرائع في الأمر وجود العديد من الأشخاص معنا فقط من أجل البطولة".

واختتم تصريحاته "سواء العاملين في الفندق أو اللجنة المنظمة أو المتطوعين، الجميع ترك منزله ومستمرون لمدة شهر تقريبا وهذا يمنحنا دافع أكبر لإسعادهم وألا يرحلوا من هنا غير راضيين عن مستوانا أو يشعرون بتقصير منا".