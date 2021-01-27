موندو ديبورتيفو: برشلونة لن يتعاقد مع جارسيا.. والقرار للرئيس الجديد

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 13:14

كتب : FilGoal

إريك جارسيا - مدافع مانشستر سيتي

قررت إدارة برشلونة المؤقتة برئاسة كارليس توسكيتس عدم التعاقد مع إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأوضح تقرير الصحيفة الإسبانية أن الإدارة الحالية قررت أن يكون قرار التعاقد مع جارسيا في يد الرئيس الجديد للنادي المتوقع انتخابه يوم 7 مارس المقبل.

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وينتهي عقد إريك جارسيا بنهاية الموسم مع مانشستر سيتي.

وكان بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي قد أكد أن جارسيا لن يجدد تعاقده مع الفريق.

جارسيا (20 عاما) يعد خريج أكاديمية برشلونة لكنه انتقال لمانشستر سيتي عام 2017، حيث لعب لفريق دون 18 عاما.

وفي موسم 2019-2020 تم تصعيد جارسيا بشكل نهائي للفريق الأول.

وشارك جارسيا في 31 مباراة مع مانشستر سيتي في كل البطولات.

وفي سبتمبر الماضي، خاض جارسيا أولى مبارياته الدولية مع منتخب إسبانيا، ليكون قد شارك في 4 مباريات حتى الآن.

ويتنافس خوان لابورتا وفيكتور فونت وتوني فرييشا على مقعد الرئيس بعد استقالة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة من منصبه قبل أشهر من نهاية فترته الرئاسية.

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