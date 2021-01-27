كريم حافظ: فرايبورج وألافيس طلبوا ضمي سابقا.. وأتمنى اللعب في الدوري الإسباني

قال كريم حافظ لاعب يني ملطية سبور التركي والدولي المصري، إنه علم من شخص مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر أنه يتابعه، كما أشار إلى وجود مفاوضات سابقة فرايبورج وديبورتيفو ألافيش لكن لم تكلل بالنجاح.

وصرح حافظ عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "بالطبع أي لاعب يتمنى اللعب للأهلي والزمالك أكبر ناديين في إفريقيا، لكن لا يوجد أي مفاوضات رسمية، مجرد شائعات".

وواصل "عقدي مع ملطية سبور حتى 2023".

وأكمل "أسير بشكل جيد، وسمعت أخبارا من شخص قريب من المنتخب، أنه يتابعني منذ فترة، وبالتأكيد أتمنى العودة للمنتخب".

وتابع "الأمر منوط باختيارات الجهاز الفني وأحترم قراره".

وأردف "هناك منافسة قوية على مركز الظهير الأيسر في المنتخب وخلال الفترة المقبلة سأحاول إثبات قدراتي لكي أتواجد مع المنتخب".

واسترسل "بكل تأكيد بداية فترة الاحتراف تكون صعبة، لم تتكيف بعد على اللغة وغيرها من الأمور، هذا أمر يواجهه أي لاعب مصري خلال مسيرة الاحتراف، مع الاستقرار واللغة الأمر يساعدك".

كريم حافظ صاحب الـ24 عاما تواجد مع منتخب مصر منذ عام 2015 وشارك في 7 مباريات دولية بكل المسابقات، وكان آخر ظهور للاعب بقميص منتخب مصر كان ضد النيجر في التصيفات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، كما أنه تواجد على مقاعد البدلاء في ودية ضد نيجيريا خلال عام 2019.

وتابع حافظ حديثه قائلا: "أسير بشكل جيد وبالنسبة لي تلك أفضل فترة".

وأكمل "وصلتني العديد من العروض في أول موسم لي في فرنسا، من ألمانيا وإسبانيا".

واسترسل "كنت قريبا للغاية من فرايبورج وألافيس، لكن لم يكن هناك نصيب".

وتابع "توقفت المفاوضات، كنت مع وادي دجلة وقتها، ولم يحدث اتفاق، الأمر كان منوطا بالمال وقتها".

وواصل "أتمنى اللعب في الدوري الإسباني، أكثر دوري يناسب طريقة لعبي".

وتحدث حول فترة هيكتور كوبر قائلا: "طريقة اللعب مع المنتخب حسب وجهة نظر المدرب، هناك من يطالبك بالهجوم وهناك من يضع الدفاع أولوية، لكن بشكل شخصي أحب الهجوم واللعب على الخط، لكن هيكتور كوبر طالبني بعدم تخطي وسط الملعب".

وواصل "لم يتوافق عدد من اللاعبين مع الفكرة لكنها طريقة المدرب".

وأردف "مدرب ملطية سبور يثق في إمكانياتي ويمنحني دافع دوما، ويقول لي لو هاجمت ستعود للدفاع".

واسترسل "المشكلة أن البعض ينظر للماضي، كانت هناك أشياء مع هيكتور كوبر تنقصني لكنني تطورت الآن، كما أن طريقة اللعب أثرت قليلا على ظهوري".

وأكمل "أي لاعب لا يخرج من الأهلي والزمالك بالطبع يؤثر الأمر على متابعة الجماهير".

وتابع "قد تكون صورة كوكا مع كوبر وطريقة اللعب أثرت على رؤية الجماهير له، قد تكون هناك قلة ثقة قليلا، ربما يأتي ويعرف أن الناس تراه ليس جيدا، فالصورة ثابتة، قد يتأثر بذلك، لكنه يسير بشكل جيد ويعتبر من أفضل المهاجمين الذي يقدمون أداء جيدا في أوروبا حاليا".

وأضاف "نتواصل سويا كمحترفين دوما، كوكا والنني وتريزيجيه وحجازي، أغلب من كانوا معي في المنتخب نتواصل معا".

ورد على سؤال حول اقتراب مصطفى محمد من الانضمام لجالاتاسراي وهل تواصل معه قائلا: "لم يحدث أي تواصل بيني وبين مصطفى محمد".

وتابع "جالاتاسراي فريق كبير، ويمتلك لاعبين جيدين، وفي هذه الفترة يحتاج إلى مهاجم سيساعدهم كثيرا".

وأتم "جالاتاسراي أو بشكتاش أو فنربخشة؟ بالطبع الثلاثة الأكبر في تركيا لكن فنربخشة الأقرب لقلبي".

وانضم حافظ إلى ملطية سبور في صيف 2020 قادما من وادي دجلة، وشارك خلال الموسم الجاري في 16 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها هدفين.