مونديال اليد - مصر ضد الدنمارك.. البحث عن إنجاز تاريخي أمام أبطال العالم

لن تكن مواجهة منتخب مصر أمام الدنمارك سهلة أو متكافئة في ربع نهائي بطولة العالم لرجال كرة اليد.

منتخب الدنمارك تطور في أخر ست سنوات وأصبح قوة عظمى في اللعبة يخشى مواجهته الكثيرون.

فعلى سبيل المثال ضمن منتخبا المجر وإسبانيا التأهل لربع النهائي قبل ختام الدور الرئيسي وفي المواجهة التي كانت بينهما لتحديد المتصدر أراح فريق المجر 5 من لاعبيه الأساسيين لأن الفريق لا يريد الصدارة حتى لا تكون الدنمارك في طريقه بنصف النهائي.

حقق منتخب الدنمارك لقب بطولة أوروبا مرتين عامي 2008 و2012 ووصافة نسخة 2014 والمركز الرابع في 2018، كما حصد ذهبية أولمبياد ريو 2016 ونجح الفريق في الفوز بالنسخة الأخيرة من بطولة العالم.

"لا أريد ضغوط في المباراة المقبلة، حققنا الهدف وتواجدنا ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم وهذا أمر كبير، الآن حان وقت الحلم" هكذا حفز روبرتو باروندو المدير الفني لمنتخب مصر لاعبيه بعد التأهل.

وصل منتخب مصر إلى نصف النهائي مرة واحدة فقط في بطولة العالم وكان ذلك عام 2001 ووقتها كان إنجازا تاريخيا لأول فريق غير أوروبي يتواجد في المربع الذهبي.

البحث عن إنجاز تاريخي:

لعب منتخب مصر أمام الدنمارك أربع مرات سابقة في بطولات العالم وانتهت جميعهم لممثل أوروبا.

يبحث الفراعنة عن إنجاز تاريخي بتحقيق الفوز الأول على الدنمارك في المونديال وتكرار إنجاز الوصول للمربع الذهبي.

شهدت نسخة 2003 أول مواجهة بين المنتخبين وانتهت لصالح الدنمارك بنتيجة 35-26.

أما المواجهة الثانية فكانت في نسخة 2009 بدور المجموعات أيضا وفازت الدنمارك بنتيجة 26-17 على منتخب مصر.

وشهدت نسخة 2017 المواجهة الثالثة بين المنتخبين في دور المجموعات أيضا وفازت الدنمارك 35-28 على مصر.

وأخر المواجهات كانت في النسخة السابقة عام 2019 وكانت في دور المجموعات الثاني وانتهت لصالح الدنمارك بنتيجة 26-20.

وتشهد النسخة الحالية أول مواجهة بين مصر والدنمارك في الأدوار الإقصائية.