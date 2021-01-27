حوار - طارق مصطفى: جهاز المنتخب الحالي الأكثر تعرضا للضرر والظلم.. ونصيحتي لأوناجم

قال طارق مصطفى نجم الزمالك السابق والمدرب العام لمنتخب مصر إن جهازه الفني هو أكثر من تعرض للضرر والظلم بسبب الوضع الراهن جراء تفشي وباء كوفيد 19، كما كشف عن نصيحته لمحمد أوناجم جناح الزمالك. وذلك في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وصرح طارق مصطفى قائلا: "نحن أكثر جهاز لمنتخب مصر تضرر بشكل كبير وظُلم، نعاني من البداية بعد تفشي وباء كوفيد 19، حتى في إحدى الفترات منتخب مصر كان الوحيد الذي لم يخض وديات، لكن حمدا لله وفقنا بوصول الأهلي والزمالك لنهائي إفريقيا وبيراميدز لنهائي الكونفدرالية، وشكل ذلك فارقا في المعسكر الأخير".

وواصل "البرنامج تأثر كثيرا بتفشي فيروس كورونا".

وأكمل "حسام البدري مدرب المنتخب وضع برنامجا لتقسيم المباريات لنشاهدها جميعا لكي نختار أفضل الموجودين والمتاحين في الوقت الحالي، اختياراتنا عادلة بشكل كبير وكل منا يقول وجهة نظره، وأرى أنه نظرا للظروف الحالية أننا نسير بشكل جيد".

وتابع "ظهر لاعبون عديدون بشكل جيد، لكن لكل مرحلة لاعبيها ومن المتابعة في الدوري نرى أن هناك لاعبين محافظين على مستواهم قبل وبعد تفشي كورونا".

وأردف حول جلوس بعض لاعبي المنتخب الأساسيين على مقاعد البدلاء مع بداية الموسم الحالي مع أنديتهم قائلا: "المشاركة ستشكل فارقا بالطبع، حينما تكون الفترة بعيدة مع عدم مشاركة اللاعب وابتعاده عن المباريات، بالطبع وضعه سيكون مختلف حتى لو كان من ضمن القوام الأساسي للمنتخب".

وواصل "عدد محترفينا قليل عكس المغرب والكاميرون وغيرها من المنتخبات، نحن المنتخب الوحيد الذي تشعر أن محترفيه قليلين، لكن القوام الأساسي وصل للمرحلة التي تتمناها".

وأردف "القوام الأساسي معظمه من الأهلي والزمالك وبيراميدز ولو ظهر لاعب مثل حسام حسن من سموحة، ونحاول أن نصل لما نريده، طموحنا وطموح شعب مصر الوصول للهدف الأكبر كأس الأمم والمنافسة والتتويج بها، ثم الوصول لكأس العالم، لا يجدي نفعا أن تغيب دولة بحجم مصر عنه".

وتابع "الهدف ليس الوصول لكأس العالم، لكن أن يكون هناك طموحا لتخطي مرحلة المجموعات والمضي قدما في البطولة".

واسترسل "نبحث عن اللاعبين الذين يمتلكون جودة كبيرة وحلول، نراقب عدد من اللاعبين ونتمنى الاستمرارية ووقت المعسكر تبتعد عنهم الإصابات".

وواصل "كل لاعبي المنتخب مترابطين لا تشعر من يلعب في الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز، في المعسكر جميعهم معا لا يوجد لاعب يجلس وحيدا، نحترم بعضنا البعض كجهاز ولاعبين، وهم على خلق واحترام كبير".

وأكمل "لا ننظر للضغط حول الاختيارات، منتخب مصر أكبر من الجميع، ننظر للصالح العام، لا يوجد أي اهتمام بالضغط".

ورد على سؤال بخصوص الانتقادات الشديدة قبل مباراة توجو الثانية، قائلا: "شعرنا وكأن هناك البعض انتظر خسارة المنتخب ولا نعرف السبب".

وواصل "المتواجدون ليسوا مجهولين لكي يرى البعض أن تواجدهم ليس منطقي، جميعهم حقق إنجازات، أحيانا كانت أعيننا تدمع كلما سمعنا النشيد الوطني، حب الوطن لا جدال عليه".

وتابع "الجهاز الفني مترابط، أمر جواز السفر أغلقت هاتفي لأنني علمت أنه ستثار العديد من الشائعات، وأشكر محمد فضل على مساندته لكن الجهاز الفني مترابط وعلى قلب رجل واحد".

وحول إمكانية احتراف مصطفى محمد مهاجم الزمالك ومنتخب مصر قال: "بكل تأكيد الاحتراف سيطور من مستوى مصطفى محمد، وحينما تحدثت معه رأسه بالكامل يركز على احترافه، وهذا أمر يحسب له لأنه يمتلك الطموح ويرغب في الاحتراف مثل صلاح وحجازي والنني وتريزيجيه لا أرغب في نسيان أحد".

وواصل "كلنا مررنا بهذه التجربة لكن التوقيت هو ما يشكل فارقا مع ناديك وجماهيرك".

وأكمل "لكنني أرى مع مصطفى بوجهة نظر شخصية يجب أن يحترف وهذا سيضيف لإمكانياته ويفيد منتخب مصر كما سيفيد الزمالك ماديا في ظل الأزمة الحالية، لكن الأهم أن يكون هناك البديل الجاهز".

وحول الصورة المنتشرة له مع محمد أوناجم جناح الزمالك قال: "صورتي مع أوناجم؟ هناك علاقة ود واحترام، وطلبت ضمه مع الدفاع الحسني الجديدي وتجمعني به علاقة جيدة، وتحدث معي إنه ليس بخير على الصعيد النفسي ويرغب في الرحيل".

وكشف عن نصيحته له قائلا: "شعرت أنه وجد بي شقيقه الأكبر وصديقه، وتحدث معي وأنا أفهم اللهجة المغربية وقلت له اصبر وستأتيك الفرصة، لاعب يجيد الدفاع والهجوم ويرسل عرضيات متقنة وتحدثت معه وحاولت إيصال الرسالة، وطلبت منه الصبر".

وتابع "وصله عرض من نهضة بركان وناديان في الخليج، لكن حينما سأل عن رأيي قلت له اصبر الأمر ليس صعبا لديك إمكانيات جيدة، وفي اعتقادي إن أتتك الفرصة تمسك بها، أوناجم لاعب محترم ولا يفتعل أي مشاكل".

وتحدث حول حميد أحداد مهاجم الزمالك قائلا: "حميد أحداد يلعب كمهاجم وجناح أيسر، لديه قدرة على القفز عاليا جدا، كل أهدافه سهلة داخل منطقة الست ياردة، وبالتالي نجح في تجربته بالمغرب، خارج الـ18 يبذل مجهودا كبيرا لكنه يخسر العديد من إمكانياته".

وتطرق للحديث حول الموسم الجاري قائلا: "الموسم الحالي يسير بشكل جيد وبه مباريات جيدة، الفرق كلها متقاربة هذا العام، مع الوقت مستوى الدوري واللاعبين سيرتفع أكثر وهذا في مصلحتنا".

وأتم حول إمكانية تدريب الزمالك في المستقبل: "بكل تأكيد أحلم بتدريب الزمالك، لكن الأمر نصيب، عُرض علي العمل كمدرب عام وتواجدت لفترة لكنني اعتذرت بعد شهر ونصف، شرف لأي أحد أن يدرب الزمالك ولي شخصيا في يوم من الأيام قد أتواجد هناك، لكنني أحمد الله على تواجدي في المكان الحالي مع حسام البدري في منتخب مصر".