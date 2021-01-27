ريال مدريد الأعلى متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي

بأكثر من ربع مليار شخص تصدر نادي ريال مدريد قائمة أكثر الأندية متابعة في العالم عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفاد ريال مدريد في بيان أن النادي يحظى بأكثر من 251 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي وفقاً لتقرير Football Money League.

ويتفوق ريال مدريد على على برشلونة الذي يتابعه 248 مليون شخص ومانشستر يونايتد 141 ويوفنتوس 103 وتشيلسي 93 مليون شخص.

بينما حل ليفربول في المركز السادس بنحو 92 مليون متابع.

يشمل التقرير أرقام عام 2020، ويأتي متابعو ريال مدريد بالملايين، في فيسبوك (111) وإنستجرام (94) وتويتر (36) ويوتيوب (6) وتيك توك (4).