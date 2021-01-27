سلبية مسحة أكرم توفيق.. واللاعب يشارك في مران الأهلي

شارك أكرم توفيق لاعب الأهلي في مران فريقه، اليوم الأربعاء، بعد سلبية المسحة الطبية الخاصة به للكشف عن فيروس كورونا.

وكان أكرم توفيق قد أُصيب بفيروس كورونا منذ فترة، قبل أن تتحول مسحته لسلبية.

لكن قبل مواجهة بيراميدز، ظهرت نتيجة مسحته إيجابية مرة أخرى ليتم عزله عن الفريق وإجراء مسحة أخرى له.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المسؤولين في الأهلي يؤمنون أن أي لاعب شُفي من فيروس كورونا ستظل نتائج مسحته إيجابية بسبب ارتفاع نسبة الأجسام المضادة لديه.

لذلك فضل الجهاز إعادة مسحة أكرم توفيق والتي جاءت سلبية.

وشارك أكرم توفيق في 7 مباريات في كل المسابقات وسجل هدفا وصنع هدفين.