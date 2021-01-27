سلبية مسحة أكرم توفيق.. واللاعب يشارك في مران الأهلي

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 11:58

كتب : FilGoal

أكرم توفيق يسجل هدف الأهلي الرابع في شباك الاتحاد السكندري

شارك أكرم توفيق لاعب الأهلي في مران فريقه، اليوم الأربعاء، بعد سلبية المسحة الطبية الخاصة به للكشف عن فيروس كورونا.

وكان أكرم توفيق قد أُصيب بفيروس كورونا منذ فترة، قبل أن تتحول مسحته لسلبية.

لكن قبل مواجهة بيراميدز، ظهرت نتيجة مسحته إيجابية مرة أخرى ليتم عزله عن الفريق وإجراء مسحة أخرى له.

أخبار متعلقة
خبر في الجول – إعادة مسحة أكرم توفيق للمرة الثانية سلبية مسحة الأهلي قبل مواجهة بيراميدز.. عدا أكرم توفيق سلبية مسحتي بدر بانون وأكرم توفيق خبر في الجول – سلبية المسحة المعادة لـ أكرم توفيق

وحسبما علم FilGoal.com فإن المسؤولين في الأهلي يؤمنون أن أي لاعب شُفي من فيروس كورونا ستظل نتائج مسحته إيجابية بسبب ارتفاع نسبة الأجسام المضادة لديه.

لذلك فضل الجهاز إعادة مسحة أكرم توفيق والتي جاءت سلبية.

وشارك أكرم توفيق في 7 مباريات في كل المسابقات وسجل هدفا وصنع هدفين.

أكرم توفيق الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
قناة تركية: مصطفى محمد يطير لتركيا الخميس.. جالاتا سراي نجح في استعارته 8 دقيقة | ميركاتو
أرسنال يعلن ضم أوديجارد معارا حتى نهاية الموسم 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب أستون فيلا: فوز بيرنلي على ليفربول سيزيد صعوبة مواجهته 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مونديال اليد - علي زين لـ في الجول: مواجهة الدنمارك 60 دقيقة تفصلنا عن إنجاز أكبر 37 دقيقة | مصر 2021
موندو ديبورتيفو: برشلونة لن يتعاقد مع جارسيا.. والقرار للرئيس الجديد 40 دقيقة | ميركاتو
رضا شحاتة: الجونة يبدو مختلفا هذا العام بسبب التخصص.. وبواليا ظُلم في طريقة تقديمه ساعة | الدوري المصري
كريم حافظ: فرايبورج وألافيس طلبوا ضمي سابقا.. وأتمنى اللعب في الدوري الإسباني ساعة | المحترفون
مونديال اليد - مصر ضد الدنمارك.. البحث عن إنجاز تاريخي أمام أبطال العالم ساعة | مصر 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي 4 تعرف على تقييم صلاح أمام يونايتد من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك