خبر في الجول – الأهلي يرفض حتى الآن استقدام حكام أجانب بسب كورونا.. ويريد حلا داخليا

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 11:51

كتب : أحمد الخولي

والتر بواليا - الأهلي وبيراميدز

الأهلي الدوري المصري الحكام
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