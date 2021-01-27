سبورت: ميسي وعائلته لم يتعلموا اللغة الفرنسية

نفى مصدر مقرب من ليونيل ميسي أن يكون النجم الأرجنتيني قد تعلم اللغة الفرنسية وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "سبورت" الكتالونية.

وكان أحد الصحفيين الفرنسيين قد قال لمحطة "كانال+" الفرنسية أن ميسي وعائلته يتعلمون اللغة الفرنسية، في إشارة لأن النجم الأرجنتيني سينتقل لباريس سان جيرمان في الموسم الجديد.

قبل أن ينفي أحد المقربين لميسي هذا المعلومة للصحيفة الكتالونية.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي ولم يتوصل الطرفين لاتفاق لتجديد التعاقد حتى الآن.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد نشرت تقريرا يفيد برغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع ميسي في الموسم المقبل.

ولعب ميسي 753 مباراة مع برشلونة سجل خلالها 648 هدفا وصنع 284.