مصدر من الزمالك لـ في الجول: أيمن حفني سيتواجد في النادي لبحث إمكانية عودته

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 11:12

كتب : إبراهيم رمضان

أيمن حفني

قال مصدر من الزمالك إن أيمن حفني لاعب الفريق السابق سيتواجد اليوم الأربعاء في النادي للاجتماع مع عبد الحليم علي مدير الكرة واللجنة المكلفة بإدارة شؤون النادي لبحث إمكانية عودته للنادي مرة أخرى. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "أيمن حفني سيتواجد عصر اليوم في الزمالك، عبد الحليم علي مدير الكرة تواصل معه".

وواصل "وسيتم عقد جلسة تشهد حضوره مع اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك للتحدث وبحث عودة حفني إلى النادي مرة أخرى وعرض كافة التفاصيل الخاصة بعودته خاصة وأن هناك ترحيب من اللجنة بعودته".

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وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعب أنه سيطلب التواجد حتى لو تواجد خارج قائمة المباريات بشكل مستمر والتدرب منفردا في حالة رغبة الجهاز الفني في تواجده، ولكن طلبه أن يتم قيده على أقل تقدير لتمسكه بالاعتزال بقميص الزمالك.

قرار جايمي باتشيكو مدرب الفريق سيحسم الأمر وهو ما سيتحدد خلال الوقت القادم بعد الحديث مع المدرب البرتغالي.

وكان حفني قد نشر بيانا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم الثلاثاء أعلن من خلاله رغبته في العودة والاعتزال في نادي الزمالك. (طالع التفاصيل)

وعقب رحيل حفني عن الزمالك انتقل لصفوف المقاصة ثم المقاولون العرب معارا حيث حدثت أزمة وتم استبعاده من قائمة الفريق.

ومنذ نهاية الموسم الماضي ظل حفني بلا ناد.

في الدوري الزمالك أيمن حفني
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