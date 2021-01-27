محمد عصام لـ في الجول: مكالمة يوسف حسمت انتقالي للبنك الأهلي والإسماعيلي تواصل معي

كشف محمد عصام لاعب المقاولون العرب المنتقل حديثا للبنك الأهلي عن كواليس انتقاله للنادي الصاعد حديثا للدوري المصري لـFilGoal.com.

وأعلن البنك الأهلي تعاقده مع محمد عصام لمدة 3 مواسم ونصف.

وقال عصام لـFilGoal.com: "البنك الأهلي كان يريد ضمي منذ بداية الموسم وكان هناك أكثر من محاولة".

وأضاف "لكن في يناير توصل لاتفاق مع المقاولون العرب لانتقل لهم مقابل 2 مليون ونصف".

وتابع "أشكر محمد عادل المشرف العام على الكرة بالنادي، بمجرد معرفته برغبتي في الانضمام للبنك الأهلي قال لي: باب المقاولون العرب مفتوح لك في أي وقت".

وواصل "الإسماعيلي تواصل معي لكن اتصال محمد يوسف –مدرب البنك الأهلي- حسم الأمر".

وأكمل"رغبته كانت واضحة في تواجدي مع الفريق وأكد لي على ثقته بقدراتي".

وأتم "طموحي أن أُقدم الإضافة للفريق وأساعدهم على إنهاء الموسم في مركز يليق بالمنظومة التي رأيتها".

وشارك عصام مع المقاولون في خمس مباريات من الموسم الحالي للدوري، ولعب أيضا ضد النجم الساحلي في دور الـ32 للكونفدرالية.

وانضم عصام، الذي يحمل الجنسية البولندية، للمقاولون في 2019 قادما من الدوري البولندي.

ولعب عصام في وادي دجلة والإسماعيلي والنصر والإنتاج الحربي.

شارك إجمالا في 48 مباراة بالدوري وسجل 4 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.