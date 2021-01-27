مواعيد مباريات الأربعاء 27 يناير 2021.. مصر تواجه الدنمارك في مونديال اليد ويونايتد ضد شيفيلد

يواجه منتخب المغرب لكرة اليد نظيره أنجولا في مباراة تحديد المركز الـ29، فيما يواجه منتخب تونس نظيره النمسا في مباراة تحديد المركز الـ25 في مونديال اليد 2021، وذلك في السادسة والنصف مساء.

ويخوض منتخب مصر مواجهة قوية للغاية، ضد منتخب الدنمارك في السادسة والنصف مساء في دور الـ18 من بطولة كأس العالم لليد 2021.

وفي نفس الدور في التاسعة والنصف مساء يواجه منتخب قطر نظيره السويدي.

ويستضيف تشيلسي نظيره ولفرهامبتون في الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز ويذاع اللقاء على قناتي "بي إن سبورتس 1 و2".

ويحل شيفيلد يونايتد ضيفا على مانشستر يونايتد في العاشرة والربع مساء ضمن منافسات نفس الجولة في إنجلترا، ويذاع اللقاء على قناتي "بي إن سبورتس 1 و2".

ويواجه أتالانتا ضيفه لاتسيو في السادسة و45 دقيقة مساء ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس إيطاليا، فيما يواجه يوفنتوس ضيفه سبال في نفس الدور في التاسعة و45 دقيقة مساء.

ويستضيف إشبيلية نظيره فالنسيا في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، وفي العاشرة مساء، يحل برشلونة ضيفا على رايو فايكانو في نفس الدور.

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