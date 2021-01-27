مصيلحي: اتحاد الكرة برئ من عودة الحراس الأجانب.. ولدينا 13 لاعبا مصابا بكورونا

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 01:17

كتب : FilGoal

محمد مصيلحي - رئيس الاتحاد السكندري

يعتقد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أن اللجنة الثلاثية التي تُدير اتحاد الكرة بريئة من قرار عودة الحراس الأجانب، كما أعلن وجود 13 لاعبا مصاب بفيروس كورونا.

وكان الاتحاد الكرة قد خرج بتوصية بعودة الحراس الأجانب بعد 12 عاما من منع الأندية من التعاقد مع أي حارس محترف.

وقال مصيلحي عبر قناة "أون تايم سبورتس": "اتحاد الكرة ليس له ذنبا في قرار عودة الحراس الأجانب".

ووضح "كان هناك اجتماعا بوجود 18 ناديا، واتحاد الكرة عرض القرار والأندية هي من صوتت على القرار لذلك لا لوم عليهم".

وكشف "فريق الكرة به 13 لاعبا مصابا بفيروس كورونا. أشكر اتحاد الكرة على تأجيل مباراتين في الدوري للفريق".

وعن سبب الإصابة، قال: "عقب السفر للجونة بطائرة خاصة، بدأت الأعراض في الظهور على الجهاز الفني ثم اللاعبين".

وتابع "قررنا السفر بطائرة خاصة لتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط بالركاب حال السفر بطائرة عادية".

وتطرق للحديث عن فوز فريق السلة بلقب كأس السوبر على حساب الأهلي.

وقال: "كان طبيعيا أن نحقق لقب السوبر مباشرة لأننا حققنا الدوري والكأس في الموسم الماضي، لكن هذه هي لوائح اتحاد السلة".

وأتم "الأهلي دعم صفوفه بشكل رائع وتعاقد مع ثنائي من الجزيرة يعد الأفضل في مصر (عمرو الجندي وعمر طارق) أما نحن فكنا نلعب بنقص عددي وغاب عن الفريق إسماعيل أحمد".

وفاز الاتحاد على الأهلي بنتيجة 72-71.

الاتحاد السكندري
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