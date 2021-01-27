هاني سعيد: لا يوجد أي عرض إماراتي لـ أروابارينا.. ورمضان لعب جيدا ضد الأهلي

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 00:20

كتب : FilGoal

هاني سعيد - الأهلي وبيراميدز

نفى هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز ما يتردد حول وجود أي عرض إماراتي للتعاقد مع المدير الفني للفريق ردولفو أروابارينا.

وقال هاني سعيد عبر قناة "صدى البلد" ردا على الأنباء: "أروبارينا مستمر معنا ولا صحة لتلك الأنباء".

وعن التعادل السلبي مع الأهلي في عاشر جولات الدوري أمس الثلاثاء في ملعب الدفاع الجوي قال هاني سعيد: "أدينا مباراة جيدة حتى وقت معين ثم انخفض مستوانا من الناحية البدنية ولكن برغم ذلك صنعنا فرصة أو اثنتين".

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وأكمل "كنا نريد الفوز وحصد النقاط الثلاثة كاملة بغض النظر عن المنافس لأننا نريد حصد أكبر عدد ممكن من النقاط لكن التعادل نتيجة جيدة في النهاية".

وبسؤاله عن رأيه في أداء رمضان صبحي في المباراة قال: "لعب جيدا ومباراة وانتهت والآن نركز في المباريات المقبلة".

وعن رأيه في جهاد جريشة حكم المباراة بعد طلب بيراميدز تعيين طاقم تحكيم أجنبي قال: "كان جيدا خاصة أن المباراة كانت هادئة".

وأكد هاني سعيد أنه لم يشاهد الواقعة التي طلب فيها الأهلي الحصول على ركلة جزاء بداعي عرقلة محمد شريف.

وعن إصابة أحمد فتحي قال: "سيخضع لآشعة لتحديد مدى الإصابة".

هاني سعيد بيراميدز في الدوري الأهلي
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