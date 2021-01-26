أيمن حفني: أتمنى الاعتزال بقميص الزمالك.. لا أريد أي مقابل مادي

الثلاثاء، 26 يناير 2021 - 23:48

كتب : أحمد شوقي صلاح

أيمن حفني - حسن مجدي - الزمالك - حرس الحدود

أعلن أيمن حفني لاعب الزمالك الأسبق رغبته في ارتداء القميص الأبيض مجددا حتى اعتزاله كرة القدم.

أيمن حفني

النادي : مصر للمقاصة

الزمالك

ونشر حفني بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء كتب فيه "كان فضل الله علي كبيرا عندما انضممت لنادى الزمالك عام 2014 بفضل الله حققت بجانب زملائى بطولة الدورى العام، 4 بطولات كأس مصر، سوبر مصرى، الكونفدرالية الإفريقية فى خلال 4 مواسم، كنت أتمنى احراز المزيد لنادى الزمالك لكن لم يحالفنى التوفيق أحيانًا".

وواصل "بعد الرحيل عن نادى الزمالك مررت بظروف اضطرتنى للابتعاد عن المستطيل الأخضر، لم أرغب فى ممارسة كرة القدم، ذهنيا لم أكن فى حال يسمح لى بمساعدة أى فريق أنضم له".

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وأكمل حفني "الآن توجد لدى أمنية سأعلنها بشكل واضح أريد الاعتزال بقميص نادى الزمالك وداخل جدرانه، أتمنى أن يظل اسمى مرتبطا بنادى الزمالك للأبد".

وشدد "لا أريد أي عقود ومستعد أن أتواجد دون أجر ودون مقابل فالتواجد داخل الزمالك والارتباط به أعظم مقابل، وإذا رأى المدير الفنى وجهازه أنى أمتلك القدرات على مساعداته فى بعض المباريات ببعض الأوقات سأبذل أقصى جهدي".

وأضاف "إذا أرادوا ضمى بدون حتى تواجد بالمران لن أتى، لا أريد أي شيء سوى أن أعتزل بقميص النادى الذى عشقته صغيرًا وصنع اسمى وعشت بين جدرانه أفضل سنين عمرى".

وأتم حفني حديثه قائلا: "لا أود أن أضع المسؤولين بالنادى تحت حرج أو ضغط، لهم كل التقدير والاحترام فى حال الموافقة أو الرفض، وسأظل منتمى لنادي الزمالك سواء كنت داخل النادى أو خارجه".

وعقب رحيل حفني عن الزمالك انتقل لصفوف المقاصة ثم المقاولون العرب معارا حيث حدثت أزمة وتم استبعاده من قائمة الفريق.

ومنذ نهاية الموسم الماضي ظل حفني بلا ناد.

أيمن حفني الزمالك
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