عبد الحفيظ: الحظ ليس بجانب بواليا.. وهذا سبب قدوم أحمد فتحي لغرفة ملابس الأهلي

الثلاثاء، 26 يناير 2021 - 22:57

كتب : FilGoal

طاهر محمد طاهر وأحمد فتحي - الأهلي وبيراميدز

أرجع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عدم تسجيل والتر بواليا مهاجم الفريق الجديد لأي هدف حتى الآن إلى سوء حظه.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة "أون تايم سبورتس" عقب التعادل مع بيراميدز سلبيا بدون أهداف في عاشر جولات الدوري اليوم الثلاثاء في ملعب الدفاع الجوي: "بواليا مقفلة معاه بلغة الكرة".

وواصل "أفضل لاعبي العالم يحدث معهم الأمر ذاته، أعتقد كذلك في لقطة انفراده أنه فضل التمرير بدلا من التسديد لرغبته في ضمان تسجيل هدفا بنسبة 100% فقط".

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وعن اللقاء قال: "خسرنا نقطتين وكنا نريد الفوز قبل المشاركة في كأس العالم للأندية".

وواصل "المباراة لم تكن سهلة ولكن الآن نحول تركيزنا للمعسر المغلق وسنجري مسحة غدا الأربعاء قبل السفر الجمعة لقطر لخوض الونديال".

وعن سبب قدوم أحمد فتحي لاعب بيراميدز لغرفة ملابس الأهلي عقب المباراة قال عبد الحفيظ: "فتحي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية وخضع للفحص مع أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي".

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