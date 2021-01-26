أرقام في الجول - أقل مباراة لـ الأهلي وبيراميدز الموسم الحالي.. وبواليا الأخطر

في مباراة اتسمت بالحذر الهجومي انتهت قمة الجولة العاشرة من الدوري المصري بالتعادل السلبي بدون أهداف بين بيراميدز والأهلي.

مواجهة تُظهر أرقاما إيجابية للمدافعين وحارسي المرمى على حساب المهاجمين.

ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز أرقام مواجهة بيراميدز والأهلي.

مباراة فقيرة

5 تسديدات فقط بين القائمين والعارضة سددها لاعبو الفريقين في المباراة، بواقع 2 لبيراميدز من 6 و3 للأهلي من 7.

وتعد تلك أقل مباراة لبيراميدز يهدد فيها مرمى الخصم بعد مباراة الزمالك في الجولة الثانية والتي انتهت بالتعادل 1-1 إذ شهدت 13 تسديدة منها 2 فقط بين القائمين والعارضة.

بينما سدد الأهلي من قبل مرتين بين القائمين والعارضة على البنك الأهلي لكن من أصل 25 تسديدة كأقل ظهور هجومي للفريق الموسم الحالي.

كلين شيت إكرامي

خرج شريف إكرامي بشباك نظيفة للمباراة الرابعة الموسم الجاري في الدوري المصري خلال 9 مباريات خاضها.

أمام سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي والمقاولون العرب (45 دقيقة) والأهلي.

نفس عدد المباريات التي خرج بها بشباك نظيفة في الدوري المصري موسمي 2017-18 في 7 مباريات و2018-19 في 8 مباريات.

حساب بيراميدز يختار شريف إكرامي أفضل لاعب في مباراة الفريق ضد الأهلي 🧤 pic.twitter.com/4vYX9c5Fj1 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) January 26, 2021

تعادل سلبي ثالث للأهلي

للموسم الثاني على التوالي يحقق الأهلي 3 تعادلات سلبية في الدوري.

الموسم الماضي وصل الأهلي للتعادل السلبي الثالث في الدوري في الجولة قبل الأخيرة بالتعادل مع بيراميدز، وقبلها تعادل مع الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة.

الموسم الحالي وصل الأهلي للتعادل السلبي الثالث في الجولة العاشرة بعدما تعادل مسبقا مع وادي دجلة والبنك الأهلي.

في موسم 2017-18 حقق الأهلي تعادل وحيد، وفي موسم 2018-19 حقق تعادلين.





























































































































































































































معاناة محمد شريف

عانى محمد شريف طيلة الدقائق الـ 68 التي خاضها من عدم وصول الكرة له، إذ كان ثاني أقل لاعب استلاما للكرة من لاعبي الأهلي بواقع 5 مرات يسبق فقط محمد هاني (3) والذي خرج بعد 9 دقائق للإصابة.

فيما لمس والتر بواليا الكرة 7 مرات خلال 22 دقيقة وسدد كرتين للأهلي على مرمى إكرامي من أصل 3 تسديدات للأهلي في المباراة.

في المقابل لم يسدد شريف أي كرة على مرمى بيراميدز.

ظهور رمضان

لأول مرة يظهر رمضان صبحي أمام الأهلي وخاض الدقائق الـ 90 كاملة.

رمضان أكثر لاعب إكمالا للمراوغات الناجحة في الدوري المصري الموسم الحالي برصيد 30 مراوغة، أكمل 4 مراوغات ناجحة من أصل 7 أمام مدافعي الأهلي.

ووصلت نسبة تمريراته الصحيحة لـ 84% بـ 27 تمريرة من أصل 32.

وصنع فرص واحدة محققة طيلة المباراة، وحصل على خطأين وارتكب 4 أخطاء.

رجل المباراة

حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق اختار أيمن أشرف رجل المباراة من وجهة نظره، وكذلك اختاره متابعي في الجول.

صاحب القدم اليسرى أكمل 40 تمريرة صحيحة من 45 بنسبة دقة 87%

وارتكب خطأ واحدا واستعاد الكرة 7 مرات، ولم يفقد الكرة في أي مناسبة خلال الدقائق الـ 90.

وأكمل مراوغاتين ناجحتين بنسبة 100%.

أيمن أشرف رجل مباراة بيراميدز والأهلي بتصويت متابعي في الجول 🔴🌟 pic.twitter.com/CVUOrzXEin — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) January 26, 2021

الأرقام من KORASTATS