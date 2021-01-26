مؤتمر موسيماني: الأهلي يعاني مثل ليفربول في إهدار الفرص.. سر بقاء أفشة وبواليا يحتاج للدعاء

يؤمن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن فريقه يعاني من كثرة إهدار الفرص مثل ليفربول الإنجليزي تحت قيادة مدربه يورجن كلوب.

وتعادل الأهلي مع مضيفه بيراميدز اليوم الثلاثاء سلبيا بدون أهداف في عاشر جولات الدوري في ملعب الدفاع الجوي.

وتحدث موسيماني عقب المباراة قائلا: "المنافس اليوم قاوم مقاومة شديدة، راض عن الأداء ولكنني لست راضيا عن النتيجة".

وأكمل "اللاعبون لعبوا جيدا اليوم منذ الدقيقة الأولى لعبوا بروح وشخصية الأهلي، وأحيي لاعبي خط الوسط الذين تمركزوا جيدا وتحلوا بالتزام خططي جيدا جدا".

وأضاف "الخوف من الخصم كان من الهجمات المرتدة له ولكن كان طبيعي أن نهاجم ونحاول تسجيل الأهداف".

وعن مشاركة أحمد رمضان "بيكهام" بدلا من محمد هاني في اللقاء قال موسيماني: "عانى بيكهام مع رمضان صبحي في الشوط الأول لأن رمضان كان لا يعود للدفاع وبيكهام كان يتقدم للهجوم ولكنه تحسن بعد ذلك".

وتابع "المشكلة إنني لم أكن أستطيع منع علي معلول من التقدم للهجوم بسبب وضع بيراميدز لجناحيه في الأمام وعدم ارتدادهما للدفاع لكن ما عانينا منه هو القرارات الخاطئة في الثلث الأخير من الملعب".

وواصل "الشيء الإيجابي كما قلت هو خلقنا للفرص وأعتقد أن هذه المباراة كانت إعداد جيد لكأس العالم للأندية".

ويواجه الأهلي منافسه الدحيل القطري في افتتاح مبارياته في مونديال الأندية في الرابع من شهر فبراير المقبل.





























































































































































































































وبسؤاله هل بيراميدز يستطيع المنافسة على الدوري قال: "لا تعليق، هذا سؤال يوجه لمدرب بيراميدز وليس لي".

أما عن حديثه مع مع رمضان صبحي عقب نهاية المباراة قال: "أعرفه جيدا مثل أحمد فتحي وشيكابالا بعدما واجهتهم مع ماميلودي صنداونز ولا مشكلة في الحديث مع اللاعبين".

وبسؤاله عن سبب بقاء محمد مجدي "أفشة" في الملعب رغم انخفاض أدائه استنكر موسيماني السؤال وقال: "من جلب لنا الفوز وسجل هدف الانتصار قبل ثلاثة أيام ضد المقاولون العرب؟".

وأكمل "كنت أحتاج لتسجيل هدفا وأفشة يعرف كيفية تسجيل الأهداف نعم لم يلعب جيدا اليوم وأي لاعب لن يكون جيدا كل يوم، لكنه كان يستطيع تشكيل خطورة في أي وقت خاصة في الكرات الثابتة مع علي معلول".

وواصل "اليوم الكل مثل أفشة أهدر فرصا مثل والتر بواليا ومحمد شريف وحسين الشحات وهذا جزء من كرة القدم".

وعن إهدار والتر بواليا للفرص قال موسيماني: "بواليا يحتاج للدعاء فقط لتسجيل الأهداف، يواجه سوء حظ كبير وعدم توفيق لكنه يلعب جيدا ويجب أن ندعمه، ادعوا له فقط أنا أشعر بالأسف له".

وأردف "كما قلت أعتقد أن الأهلي يسير جيدا نعم لم نسجل اليوم أهدافا لكن قبل عدة أيام سجلنا ثلاثية واستقبلنا هدفين في المقابل لم نستقبل اليوم أي هدف، هذه هي كرة القدم".

أما عن إصابة محمد هاني قال المدرب الجنوب إفريقي: "نتمنى ألا تكون كبيرة وبيكهام لعب جيدا أمام لاعب ثمل رمضان صبحي وأتمنى كذلك شفاء أكرم توفيق".

وعن قرارات الحكام قال: "أرفض التعليق عليها وأترك الأمر للجمهور والاستوديوهات التحليلية، وأقول دائما للاعبين لا تركزوا في فرصة لم يحتسبها الحكم وركزوا في الفرص التي تصنعوها لتسجيل الأهداف".

وعن لماذا بدأ الأهلي اللقاء بشكل غير جيد وهل الأمر له علاقة بالمشاركة في مونديال الأندية أجاب موسيماني "رأينا ليفربول يعاني لتحقيق النتائج رغم امتلاكه لمحمد صلاح وساديو ماني".

واستدرك "على الأقل نحن نحاول تحقيق النتيجة المرجوة والفوز وأتينا اليوم على ملعب بيراميدز وهاجمناهم بقوة".

وأتم موسيماني مؤتمره الصحفي قائلا: "أعتقد أن الأهلي يشبه ليفربول مؤخرا من ناحية إهدار الفرص، لكن الدوري مازال طويلا والكل سيواجه بعضه البعض واحترمنا بيراميدز ولعبنا جيدا والتمرير اليوم كان أفضل من المباراة الماضية".

ووصل رصيد الأهلي بفضل ذلك التعادل إلى 21 نقطة يتصدر بهم الدوري بفارق نقطة عن ملاحقه الزمالك وللأخير لقاء أقل.