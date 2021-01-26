استبعاد عبد الرحمن مجدي من مواجهة بيراميدز.. ومسحة جديدة لـ القماش

استبعد الجهاز الفني لـ الإسماعيلي إمكانية عودة عبد الرحمن مجدي في مباريات الفريق المقبلة حسبما علم FilGoal.com.

يأتي ذلك بعدما عاودت آلام التمزق العضلي للاعب أثناء المشاركة في التدريبات.

وسيعود عبد الرحمن مجدي لإجراء كشف طبي لتحديد مدى تعافيه، بعدما كان ينتظر الجهاز الفني الدفع به في المباراة المقبلة عقب انتهاء التدريبات التأهيلية.

وكان عبد الرحمن قد أصيب بتمزق في العضلة الأمامية في مباراة الإنتاج الحربي ضمن مواجهة الجولة الثانية من الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com أيضا فأن خالد القماش المدير الفني سيجري مسحة جديدة لمعرفة مدى تعافيه من فيروس كورونا.

وغاب القماش عن مواجهة الإسماعيلي وغزل المحلة بعد إصابته بكورونا بعد أقل من 48 ساعة من تولي المهمة بشكل رسمي.

ويواصل أحمد العجوز مدرب الفريق قيادة الفريق لحين عودة القماش.

ويستعد الدراويش لمواجهة بيراميدز في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة والمقرر إقامتها يوم 30 يناير المقبل.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن برصيد 7 نقاط من 8 مباريات.