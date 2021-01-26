تشكيل دربي ميلانو - لوكاكو في هجوم إنتر.. وإبراهيموفيتش يقود ميلان

يقود روميلو لوكاكو هجوم إنتر في المقابل يقود زلاتان إبراهيموفيتش تشكيل ميلان في دربي ميلانو ضمن مواجهات ربع نهائي كأس إيطاليا.

وأجرى أنطونيو كونتي عدة تغييرات إذ فضل البدء بألكسندر كولاروف في الدفاع وإيفان بيريسيتش في مركز الجناح وأليكسيس سانشيز في الهجوم.

فيما يبدأ سوالهيو ميتي لاعب ميلان الجديد في خط الوسط بجوار فرانك كيسي لتعويض غياب ساندرو تونالي.

وجاء تشكيل إنتر:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: ألكسندر كولاروف – ميلان شكرينيار – ستيفن دي فري

الوسط: ماتيو دارميان – نيكولو باريلا – مارسيلو بروزوفيتش – أرتورو فيدال – إيفان بيريسيتش

الهجوم: روميلو لوكاكو – أليكسيس سانشيز

فيما جاء تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: تاتاروشانو

الدفاع: ديوجو دالوت – سميون كايير – أليسيو رومانيولي – ثيو هيرنانديز

الوسط: سوالهيو ميتي – فرانك كيسي

أمامهم: أليكسيس سايليميكرس – براهيم دياز - رافائيل لياو

الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش