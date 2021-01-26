الإعلان خلال ساعات.. سكاي: أوديجارد يعبر الكشف الطبي في أرسنال بنجاح

الثلاثاء، 26 يناير 2021 - 20:27

كتب : FilGoal

مارتن أوديجارد - سوسيداد - ريال مدريد

نجح مارتن أوديجارد صانع ألعاب ريال مدريد في عبور الكشف الطبي قبل انتقاله لأرسنال بنجاح بحسب ما نشرته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

وسينتقل أوديجارد لأرسنال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون خلال ساعات بعد نجاح أوديجارد في الفحص.

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وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قد نشرت تقريرا يفيد بأن أرسنال سيحصل على خدمات أوديجارد مقابل 1.8 مليون جنيه استرليني مع دفع راتب اللاعب الأسبوعي الذي يُقدر بـ38 ألف جنيه استرليني.

أوديجارد صاحب الـ22 عاما انضم إلى ريال مدريد قادما من سترومسجودست النرويجي في 2015، وخرج في إعارة إلى هيرينفين الهولندي وفيتسه وريال سوسيداد منذ عام 2017 وحتى 2020.

وشارك الدولي النرويجي خلال الموسم الجاري مع ريال مدريد في 9 مباريات بكل المسابقات.

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