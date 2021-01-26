مرشح انتخابات برشلونة يكشف خطته لـ"إنقاذ النادي من الإفلاس"

الثلاثاء، 26 يناير 2021 - 19:51

كتب : FilGoal

فيكتور فونت - مرشح الرئاسة في إنتخابات برشلونة

كشف فيكتور فونت المرشح لانتخابات الرئاسة في برشلونة عن خطته لتعديل أوضاع النادي المالية.

وكان صحيفة "موندو ديبورتيفو" نشرت تقريرا يفيد بأن برشلونة مديون بـ730 مليون يورو يجب أن تسدد في الفترة المقبلة لأنها ديون قصيرة الأجل.

وقال فونت في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لم نتفاجئ من أي شيء تم إعلانه في الساعات الأخيرة. لقد حذرنا من هذا منذ فترة طويلة. يجب أن يكون لديك مشروع بسبب ما حدث".

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وأضاف "لم يتم إعداد هيكل التكلفة ليتم التعامل مع انخفاض الدخل بعد وباء كورونا".

وتابع "يجب أن يكون لديك فريق (إدارة) على رأس المؤسسة أثبت خبرته في المواقف الصعبة على غرار ما نمتلكه الآن".

واستمر "يجب أن ننفذ الخطة التي حددناها على وجه السرعة وهي تتكون من قسمين. الأول: تكاليف إعادة الهيكلة، والثاني: إعادة تمويل الديون القصيرة لتجنب الإفلاس".

وأتم "مع تنفيذ الخطة والتي تضمن نمو النادي الاقتصادي، ومع إدارة أفضل للنفقات؛ سنبدأ في الحصول على فائض في الموارد بداية من الموسم المقبل".

ويتنافس فونت مع خوان لابورتا وتوني فريشا على رئاسة النادي.

وتشير التقارير إلى أن انتخابات برشلونة ستجرى يوم 7 مارس المقبل بعدما تم تأجيلها من يوم 24 يناير بسبب جائحة كورونا.

برشلونة
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