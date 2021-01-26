مؤتمر كومان: ساعدنا برشلونة بتخفيض رواتبنا.. وخروج ريال مدريد وأتليتكو من الكأس ميزة لهم

يرى رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة أن الجهاز الفني ولاعبي الفريق ساعدوا النادي بتخفيض رواتبهم، مشيرا إلى أن خروج ريال مدريد وأتليتكو مدريد من الكأس قد يعطيهم الأفضلية في الدوري.

وتحدث كومان للإعلام قبل مواجهة رايو فايكانو في دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا.

وقال كومان: "الفرق تعاني ماليا بسبب فيروس كورونا المستجد. كما أن برشلونة يعاني من قلة السياحة. كل الفرق لديها أرقام (مالية) سيئة وليس هُنا فقط".

وأضاف "لا أرى أن اللاعبين تأثروا (لعدم الحصول على الراتب) كثيرا. لقد ساعدنا النادي جميعا بتخفيض الرواتب".

وحول التقارير التي تقول إن لاعبي برشلونة لم يحصلوا على رواتبهم، قال: "لا أعرف إن كان هذا صحيحا أم لا".

وعن عودة ليونيل ميسي بعد الإيقاف مباراتين للطرد في كأس السوبر "ميسي مفتاح لعب هام للعديد من الأسباب. أتمنى أن نفوز بالعديد من المباريات بسبب جودته".

وتابع "شعر ببعض الإنزعاجات كما أنه لم يلعب لفترة طويلة. لكنه الآن متعطش ولتحقيق الفوز يجب أن يكون ميسي في كامل جاهزيته".

وأردف "يريد لعب كل مباراة والفوز بكل البطولات؛ لقد اعتاد على ذلك".

وأشاد برونالد أراخو "نشعر بالاطمئنان معه حين يلعب في قلب الدفاع. إذا رأينا أنه يحتاج للراحة فسنفعل ذلك".

وواصل "سندفع باللاعبين الجاهزين. لن نأخذ أي مخاطرة بلاعبين ليسوا في كامل جاهزيتهم بنسبة 100%".

وعن خروج ريال مدريد وأتليتكو مدريد من الكأس مما قد يُسهل من مهمة برشلونة، قال: "هناك فرق قوية مستمرة".

وأكمل "خروجهم قد يكون ميزة لهم لأنهم سيضعوا كل تركيزهم على الدوري".

وأتم "أحب اللعب كل 3 أيام لأن هذا يُعني أننا ننافس على 3 بطولات".

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 37 نقطة من 19 مباراة بفارق 10 نقاط عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الأول برصيد 47 نقطة من 18 مباراة.