مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(0) الأهلي.. فرصة خطيرة من أنتوي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد الأهلي في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

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ق 42: أنتوي يهدر فرصة خطيرة

ق 27: تسديدة قوية من الشحات وإكرامي يتصدى

ق 26: إنذار لـ أحمد سامي

ق 22: إنذار لأحمد بيكهام

ق 10: نزول أحمد بيكهام وخروج محمد هاني

ق 7: محمد هاني يسقط مصابا

ق 3: انطلاقة من حسين الشحات بعد تمريرة من أفشة وإكرامي يمسك الكرة

انطلاق المباراة