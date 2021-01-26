مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(0) الأهلي.. فرصة خطيرة من أنتوي
الثلاثاء، 26 يناير 2021 - 18:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد الأهلي في الجولة العاشرة من الدوري المصري.
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ق 42: أنتوي يهدر فرصة خطيرة
ق 27: تسديدة قوية من الشحات وإكرامي يتصدى
ق 26: إنذار لـ أحمد سامي
ق 22: إنذار لأحمد بيكهام
ق 10: نزول أحمد بيكهام وخروج محمد هاني
ق 7: محمد هاني يسقط مصابا
ق 3: انطلاقة من حسين الشحات بعد تمريرة من أفشة وإكرامي يمسك الكرة
انطلاق المباراة