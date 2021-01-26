انتهت - بيراميدز (0)-(0) الأهلي
الثلاثاء، 26 يناير 2021 - 18:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد الأهلي في الجولة العاشرة من الدوري المصري.
ــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بالتعادل السلبي
ق 86: خروج عبد الله السعيد ونزول إبراهيم عادل
ق 86: خروج طاهر ونزول ديانج
ق 84: بواليا يهدر فرصة جديدة
ق 80: نزول الجباس بدلا من أنتوي
ق 77: هدف ملغي لبواليا
ق 73: انفراد ضائع من بواليا
ق 66: نزول كهربا وبواليا بدلا من الشحات ومحمد شريف
ق 60: هجمات هنا وهناك من الجانبين
ق 52: إنذار لحسين الشحات
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 44: خروج أحمد فتحي ونزول عمر جابر
ق 42: أنتوي يهدر فرصة خطيرة
ق 27: تسديدة قوية من الشحات وإكرامي يتصدى
ق 26: إنذار لـ أحمد سامي
ق 22: إنذار لأحمد بيكهام
ق 10: نزول أحمد بيكهام وخروج محمد هاني
ق 7: محمد هاني يسقط مصابا
ق 3: انطلاقة من حسين الشحات بعد تمريرة من أفشة وإكرامي يمسك الكرة
انطلاق المباراة