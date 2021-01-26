انتهت - بيراميدز (0)-(0) الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد الأهلي في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق 86: خروج عبد الله السعيد ونزول إبراهيم عادل

ق 86: خروج طاهر ونزول ديانج

ق 84: بواليا يهدر فرصة جديدة

ق 80: نزول الجباس بدلا من أنتوي

ق 77: هدف ملغي لبواليا

ق 73: انفراد ضائع من بواليا

ق 66: نزول كهربا وبواليا بدلا من الشحات ومحمد شريف

ق 60: هجمات هنا وهناك من الجانبين

ق 52: إنذار لحسين الشحات

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 44: خروج أحمد فتحي ونزول عمر جابر

ق 42: أنتوي يهدر فرصة خطيرة

ق 27: تسديدة قوية من الشحات وإكرامي يتصدى

ق 26: إنذار لـ أحمد سامي

ق 22: إنذار لأحمد بيكهام

ق 10: نزول أحمد بيكهام وخروج محمد هاني

ق 7: محمد هاني يسقط مصابا

ق 3: انطلاقة من حسين الشحات بعد تمريرة من أفشة وإكرامي يمسك الكرة

انطلاق المباراة