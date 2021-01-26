تشكيل بيراميدز - رمضان صبحي يقود الهجوم أمام الأهلي
الثلاثاء، 26 يناير 2021 - 18:29
كتب : FilGoal
دفع ردولفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز بنجم فريقه رمضان صبحي أساسيا في مواجهة الأهلي.
رمضان صبحي
النادي : بيراميدز
ويلعب بيراميدز ضد الأهلي في الجولة العاشرة من الدوري المصري في استاد الدفاع الجوي.
كما يشارك أحمد فتحي أساسيا في مركز الظهير الأيمن.
وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:
المرمى: شريف إكرامي
الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - علي جبر – طارق طه
الوسط: نبيل عماد "دونجا" أحمد توفيق – عبد الله السعيد.
الهجوم: رمضان صبحي – جون أنتوي – إيريك تراوري.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
أحمد الشناوي - أحمد أيمن منصور - إسلام عيسى - محمود وادي - محمود حمادة - محمود صابر - إبراهيم عادل - دودو الجباس - عمر جابر
ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف فقط عن الزمالك.
ويأتي بيراميدز في المركز السابع برصيد 13 نقطة.