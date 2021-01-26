تشكيل بيراميدز - رمضان صبحي يقود الهجوم أمام الأهلي

دفع ردولفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز بنجم فريقه رمضان صبحي أساسيا في مواجهة الأهلي.

ويلعب بيراميدز ضد الأهلي في الجولة العاشرة من الدوري المصري في استاد الدفاع الجوي.

كما يشارك أحمد فتحي أساسيا في مركز الظهير الأيمن.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - علي جبر – طارق طه

الوسط: نبيل عماد "دونجا" أحمد توفيق – عبد الله السعيد.

الهجوم: رمضان صبحي – جون أنتوي – إيريك تراوري.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

أحمد الشناوي - أحمد أيمن منصور - إسلام عيسى - محمود وادي - محمود حمادة - محمود صابر - إبراهيم عادل - دودو الجباس - عمر جابر

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف فقط عن الزمالك.

ويأتي بيراميدز في المركز السابع برصيد 13 نقطة.