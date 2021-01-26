تشكيل الأهلي - شريف وطاهر يقودان الهجوم أمام بيراميدز

الثلاثاء، 26 يناير 2021 - 18:23

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

محمد شريف يسجل ويحتفل بهدفه مع الأهلي ضد المقاولون العرب

دفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالثنائي طاهر محمد طاهر ومحمد شريف في هجوم فريقه لمواجهة بيراميدز.

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز في الجولة العاشرة من الدوري المصري في استاد الدفاع الجوي.

وعاد أيضا عمرو السولية لاعب الوسط إلى التشكيل الأساسي للأهلي.

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بينما يجلس الثنائي أليو ديانج ومحمود كهربا على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - أفشة.

الهجوم: حسين الشحات - محمد شريف - طاهر محمد طاهر.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي – أحمد بيكهام – ياسر إبراهيم – محمود كهربا – مروان محسن – أليو ديانج – صلاح محسن – سعد سمير – والتر بواليا

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف فقط عن الزمالك.

ويأتي بيراميدز في المركز السابع برصيد 13 نقطة.

الأهلي بيراميدز الدوري المصري
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