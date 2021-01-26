عبد الحميد بسيوني يعلن إصابته بفيروس كورونا

الثلاثاء، 26 يناير 2021 - 17:39

كتب : أحمد شاكر

الزمالك - طلائع الجيش - عبد الحميد بسيوني

أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وسيغيب عبد الحميد بسيوني عن إدارة مباريات طلائع الجيش حتى أن تتحول عينته لسلبية.

وفاز طلائع الجيش في المباراة الماضية على فريق الإنتاج الحربي بنتيجة 3-0 ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري المصري.

ويواجه طلائع الجيش نظيره البنك الأهلي في المباراة المقبلة على ملعب الشرطة ضمن مباريات الجولة العاشرة.

ويحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر رصيد 7 نقاط من 9 مباريات.

طلائع الجيش
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