الزمالك يعلن سلبية مسحة روقا للمرة الثانية

الثلاثاء، 26 يناير 2021 - 17:27

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمد أشرف روقة - الزمالك - الداخلية

أعلن محمد أسامة طبيب الزمالك سلبية مسحة لاعب خط وسط الفريق محمد أشرف "روقا" للكشف عن فيروس كورونا.

وأكد طبيب الزمالك أن لاعب الفريق في حالة جيدة وسيخضع للمزيد من الفحوصات للاطمئنان عليه قبل العودة للمشاركة في مران الفريق.

وتعد هذه هي ثاني مرة تأتي فيها نتيجة مسحة روقا سلبية، إذ أنها جاءت سلبية قبل عدة أيام ولكن المسحة الإضافية جاءت إيجابية ليواصل العزل والابتعاد عن الزمالك.

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وتعرض روقا للإصابة بفيروس كورونا قبل مواجهة إنبي في الدوري.

وخاض روقا مع الزمالك مباراتين خلال الموسم الجاري قبل إصابته بكورونا.

ويستعد الزمالك للقاء مصر المقاصة الخميس المقبل في عاشر جولات الدوري.

روقا الزمالك في الدوري
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