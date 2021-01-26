استمرار إيجابية عينة 12 لاعبا في الاتحاد السكندري.. وسلبية مسحة حسن مصطفى

استمرت إيجابية عينات 12 لاعبا في صفوف الاتحاد السكندري لـ فيروس كورونا، حسبما علم FilGoal.com.

وتعافى حسن مصطفى المدرب المساعد مع استمرار إيجابية ثلاثي الجهاز المعاون للمدير الفني حسام حسن.

ولا يزال زعيم الثغر يعاني من الإصابات التي ضربت صفوف الفريق بعدما تأجلت للفريق مواجهتي إنبي ومصر للمقاصة في الجولتين الثامنة والتاسعة على الترتيب.

وكانت مباراة المقاصة قد تأجلت بعد اكتشاف 6 حالات إيجابية جديدة لـ فيروس كورونا داخل الفريق، بجانب 6 حالات سابقة، ليصبح الإجمالي إصابة 12 لاعبا بفيروس كورونا، بالإضافة لـ 4 أفراد في الجهاز الفني.

ويحتل الاتحاد السكندري حاليا المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط من 6 مباريات.

ومن المنتظر أن يلتقي الاتحاد السكندري مع غزل المحلة ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري يوم 28 يناير الجاري.