استمرار إيجابية عينة 12 لاعبا في الاتحاد السكندري.. وسلبية مسحة حسن مصطفى

الثلاثاء، 26 يناير 2021 - 17:23

كتب : هاني العوضي

المصري والاتحاد السكندري

استمرت إيجابية عينات 12 لاعبا في صفوف الاتحاد السكندري لـ فيروس كورونا، حسبما علم FilGoal.com.

وتعافى حسن مصطفى المدرب المساعد مع استمرار إيجابية ثلاثي الجهاز المعاون للمدير الفني حسام حسن.

ولا يزال زعيم الثغر يعاني من الإصابات التي ضربت صفوف الفريق بعدما تأجلت للفريق مواجهتي إنبي ومصر للمقاصة في الجولتين الثامنة والتاسعة على الترتيب.

أخبار متعلقة
فرج عامر: عودة الحراس الأجانب مضرة.. واتحاد الكرة لا يريد إدارة الأندية لـ الدوري كأس الاتحاد - توتنام يكسر صمود ويكومب ويضرب موعدا مع إيفرتون الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول مقترح اتحاد الكرة لموقف الدوري حال إلغائه مجاهد: اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية يؤكد إننا نقف على مسافة واحدة من الجميع

وكانت مباراة المقاصة قد تأجلت بعد اكتشاف 6 حالات إيجابية جديدة لـ فيروس كورونا داخل الفريق، بجانب 6 حالات سابقة، ليصبح الإجمالي إصابة 12 لاعبا بفيروس كورونا، بالإضافة لـ 4 أفراد في الجهاز الفني.

ويحتل الاتحاد السكندري حاليا المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط من 6 مباريات.

ومن المنتظر أن يلتقي الاتحاد السكندري مع غزل المحلة ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري يوم 28 يناير الجاري.

الاتحاد السكندري حسن مصطفى
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل بيراميدز - رمضان صبحي يقود الهجوم أمام الأهلي دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة – سيدات الأهلي يتوجن بكأس السوبر بالفوز على هليوبوليس 7 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل الأهلي - شريف وطاهر يقودان الهجوم أمام بيراميدز 7 دقيقة | الدوري المصري
غزل المحلة يعلن عبر في الجول فسخ تعاقد إيدو موسيس 26 دقيقة | الدوري المصري
NBA - توقعات لموسم كيري واللاعب الأفضل من القارة السمراء.. نظرة على الأسابيع الأولى بعيون إفريقية 31 دقيقة | أمريكا
عبد الحميد بسيوني يعلن إصابته بفيروس كورونا 50 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يعلن سلبية مسحة روقا للمرة الثانية ساعة | الدوري المصري
استمرار إيجابية عينة 12 لاعبا في الاتحاد السكندري.. وسلبية مسحة حسن مصطفى ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 تعرف على تقييم صلاح أمام يونايتد من الصحف الإنجليزية 4 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي
قد ينال إعجابك