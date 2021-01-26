المقاصة يطلب طاقم حكام دولي في مباراته ضد الزمالك
الثلاثاء، 26 يناير 2021 - 17:18
كتب : أحمد الخولي
أصدر نادي مصر المقاصة بيانا رسميا اليوم الثلاثاء طلب فيه تعيين طاقم حكام دولي لمباراته المقبلة ضد الزمالك في الدوري.
وبرر المقاصة طلبه كي يضمن "عدم تأثر الحكام بأي ضغوط خارجية".
وأكد سيد متولي مدير التعاقدات في المقاصة أن الإدارة لديها تخوف من حدوث أخطاء تحكيمية خاصة أن كان الحكم ليس له خبرات دولية بما يؤثر على مسيرة الفريق الذي ينافس على المربع الذهبي.
وأضاف متولي في البيان أن شكوى بعض الأندية قد تؤثر على قرارات بعض الحكام غير الدوليين لذا يتمسك النادي بتعيين طاقم تحكيم دولي للقاء.
وجاء بيان المقاصة كاملا كالتالي:
أصدر مجلس إدارة نادي المقاصة بيانا رسميا يطالب فيه اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة بتعيين طاقم حكام دولي لإدارة مباراة المقاصة والزمالك، المقررة اقامتها بعد غد الخميس ضمن الجولة العاشرة للدوري، وذلك نظرا لحالة اللغط والأزمات المثارة حول الأداء التحكيمي والتي فرضت نفسها مؤخرا.
ويؤكد مجلس إدارة نادي المقاصة على احترامه الكامل للتحكيم المصري وكافة أفراد منظومته، لكنه في الوقت ذاته يتمسك بتعيين طاقم تحكيم دولي من أصحاب الخبرات لإدارة مباراة المقاصة والزمالك بما يضمن عدم تأثر الحكم بأي ضغوط خارجية.
من جانبه أكد العميد سيد متولي مدير التعاقدات والمدير الرياضي بنادي المقاصة أن إدارة النادي لديها تخوف من حدوث أخطاء تحكيمية خاصة اذا كان الحكم ليس لديه خبرة دولية، بما يؤثر سلبا على مسيرة الفريق خاصة وأن المقاصة ينافس على المربع الذهبي للدوري ، ويخشي خسارة اي نقاط تؤثر علي مسيرته.
وأضاف متولي أن شكاوى بعض الأندية من التحكيم قد تؤثر على قرارات بعض الحكام غير الدوليين وأصحاب الخبرات القليلة، لذلك يتمسك النادي بحقه في تعيين طاقم حكام دولي لإدارة مباراة الفريق أمام الزمالك، مشددا على احترام النادي للتحكيم المصري وكافة أفراد منظومته.
ويواجه المقاصة منافسه الزمالك الخميس المقبل في عاشر جولات الدوري في ملعب بتروسبورت.
ويحتل المقاصة المركز السادس بـ13 نقطة.
فيما يحتل الزمالك المركز الثاني بـ20 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي متصدر الترتيب.