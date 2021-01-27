مونديال اليد - حارس الدنمارك لـ في الجول: حالة المصابين مطمئنة.. أعرف صديقي الأحمر جيدا

أشاد كيفن مولر حارس مرمى فريق برشلونة ومنتخب الدنمارك لكرة اليد بتأهل بلاده إلى ربع النهائي بالعلامة الكاملة دون فقد أي نقاط في البطولة.

ويعتبر منتخب الدنمارك هو الفريق الوحيد في البطولة الذي لم يفقد أي نقاط طوال النسخة الحالية من بطولة العالم بعد الفوز في ثلاث مباريات بالدور التمهيدي ومثلهم في الدور الرئيسي.

وقال مولر لـ FilGoal.com: "حالة اللاعبين المصابين بالفريق مطمئنة للغاية وأعتقد أن الأمور تسير بشكل جيد للمشاركة أمام مصر في ربع النهائي".

وتابع "نيكلاس لاندين تعرض لإصابة في الركبة خلال مواجهة كرواتيا الأخيرة لذلك تم تفضيل إراحته وعدم مشاركته مجددا حتى لا تتفاقم الإصابة".

وأضاف حارس مرمى الدنمارك "الحالة البدنية لـ لاندين جيدة للغاية وسيكون جاهزا لمواجهة مصر".

وبسؤاله عن ميكيل هانسن أجاب "كانت لديه مشكلة بسيطة في المعدة لكنه تحسن بشكل كبير وتمت إراحته في أخر مباراتين، أتوقع مشاركته أيضا بشكل طبيعي أمام مصر".

أما عن مواجهة مصر فأوضح "بالطبع ستكون صعبة للغاية، نلعب أمام صاحب الأرض الذي يريد الظهور بشكل رائع في بلاده".

وتابع "لعبنا حتى الآن بشكل جيد لجميع اللاعبين أتمنى أن نستمر كذلك حتى نهاية مشوارنا".

واختتم تصريحاته "أعرف أحمد الأحمر من منتخب مصر بشكل جيد وهو لاعب رائع ويمثل دعم كبير لفريقه".