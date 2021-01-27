مونديال اليد - حارس الدنمارك لـ في الجول: حالة المصابين مطمئنة.. أعرف صديقي الأحمر جيدا

الأربعاء، 27 يناير 2021 - 11:40

كتب : محمد سمير

كيفن مولر - حارس الدنمارك كرة اليد

أشاد كيفن مولر حارس مرمى فريق برشلونة ومنتخب الدنمارك لكرة اليد بتأهل بلاده إلى ربع النهائي بالعلامة الكاملة دون فقد أي نقاط في البطولة.

ويعتبر منتخب الدنمارك هو الفريق الوحيد في البطولة الذي لم يفقد أي نقاط طوال النسخة الحالية من بطولة العالم بعد الفوز في ثلاث مباريات بالدور التمهيدي ومثلهم في الدور الرئيسي.

وقال مولر لـ FilGoal.com: "حالة اللاعبين المصابين بالفريق مطمئنة للغاية وأعتقد أن الأمور تسير بشكل جيد للمشاركة أمام مصر في ربع النهائي".

أخبار متعلقة
مونديال اليد - نجم قطر لـ في الجول: السويد منافس قوي لكن هدفنا الفوز.. سعيد بالإنجاز العربي مونديال اليد - إبراهيم المصري لـ في الجول: لاعبو مصر رجال.. نسعى لاستكمال حلمنا مونديال اليد - سلوفينيا تزعم تسمم 12 لاعبا.. والدنمارك: رأيناهم يطلبون بيتزا من الخارج مونديال اليد - هشام نصر: تنظيم مصر سيكون نموذجا لجميع الدول في ظل جائحة كورونا

وتابع "نيكلاس لاندين تعرض لإصابة في الركبة خلال مواجهة كرواتيا الأخيرة لذلك تم تفضيل إراحته وعدم مشاركته مجددا حتى لا تتفاقم الإصابة".

وأضاف حارس مرمى الدنمارك "الحالة البدنية لـ لاندين جيدة للغاية وسيكون جاهزا لمواجهة مصر".

وبسؤاله عن ميكيل هانسن أجاب "كانت لديه مشكلة بسيطة في المعدة لكنه تحسن بشكل كبير وتمت إراحته في أخر مباراتين، أتوقع مشاركته أيضا بشكل طبيعي أمام مصر".

أما عن مواجهة مصر فأوضح "بالطبع ستكون صعبة للغاية، نلعب أمام صاحب الأرض الذي يريد الظهور بشكل رائع في بلاده".

وتابع "لعبنا حتى الآن بشكل جيد لجميع اللاعبين أتمنى أن نستمر كذلك حتى نهاية مشوارنا".

واختتم تصريحاته "أعرف أحمد الأحمر من منتخب مصر بشكل جيد وهو لاعب رائع ويمثل دعم كبير لفريقه".

مصر 2021 كيفن مولر الدنمارك
نرشح لكم
أخر الأخبار
رومانو: صراع بين إيفرتون وبارما على موهبة بايرن 21 دقيقة | ميركاتو
عنتر: لم أفهم سبب عدم مشاركتي مع الزمالك.. وأتمنى الفوز ببطولة بقميص المصري 29 دقيقة | الدوري المصري
مدافع ليفربول: نتحمل مسؤولية تراجع مستوانا.. وسنسقط توتنام في هذه الحالة 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
علاء عبد العال: هكذا نجحت في إيقاف الزمالك.. واقتربنا من ضم السيد فريد وإيجبتور 35 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يعلن تقدمه بطلب لاستضافة نهائي دوري الأبطال 2021 وأمم إفريقيا للشباب 46 دقيقة | مصر
مران الأهلي - موسيماني يحفز بواليا ويجتمع بـ بيكهام 55 دقيقة | الدوري المصري
اعتماد ترشح هاني أبو ريدة لمنصب العضوية في المجلس الأعلى لـ فيفا 56 دقيقة | مصر
طبيب الأهلي: حالة محمد هاني مطمئنة.. يحتاج 5 أيام للتعافي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 في الجول يكشف - أسماء لاعبي الأهلي المرشحين للانتقال إلى الإسماعيلي 4 تعرف على تقييم صلاح أمام يونايتد من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك