مونديال اليد - نجم قطر لـ في الجول: السويد منافس قوي لكن هدفنا الفوز.. سعيد بالإنجاز العربي

أعرب يوسف بن علي نجم منتخب قطر عن سعادته بتأهل فريقه إلى ربع نهائي بطولة العالم لرجال كرة اليد رغم غياب بعض المصابين.

وحسم منتخب قطر تأهله بعد فوز صعب على الأرجنتين في الجولة الختامية ليصعد لمواجهة السويد في ربع النهائي في التاسعة والنصف من مساء الأربعاء.

وقال يوسف بن علي لـ FilGoal.com: "نجحنا في التواجد ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم رغم الغيابات والإصابات، الحمد لله أن بطل آسيا رغم ذلك أثبت جدارته بالتواجد بين الثمانية الكبار".

وشدد بن علي "أظهرنا روح قتالية كبيرة في مواجهة الأرجنتين وحولنا التأخر من ستة أهداف إلى فوز بالرغم أن الفريق يملك العديد من اللاعبين الشباب لكن تحلى الجميع بالإصرار".

وكشف نجم منتخب قطر "عملنا على تحسين الدفاع أمام الأرجنتين واتفقنا على القتال حتى النهاية وتألق حارسنا في التصدي لعدد من الهجمات مما ساهم في تحقيق الفوز الهام والتأهل لربع النهائي".

وتابع بن علي "البطولة صعبة خاصة مع وجود أكبر عدد من الفرق بالإضافة لظروف التحضير الصعبة جدا بسبب جائحة فيروس كورونا".

ويتواجد منتخب قطر في ربع النهائي للمرة الثالثة في أخر أربع نسخ من بطولة العالم.

وعن ربع النهائي قال بن علي: "كل مباراة بالنسبة لنا مباراة كؤوس مهمة سنلعب حتى أخر رمق ونكافح حتى الثانية الأخيرة".

وبالحديث عن المواجهة الصعبة المنتظرة أوضح "منتخب السويد فريق عالمي لذلك نحن أمام منافس صعب من المرشحين للبطولة، نتمنى عمل مباراة جيدة ولم لا تكن النتيجة في صالحنا؟".

وعن رأيه في تأهل ثنائي عربي لأول مرة إلى ربع النهائي قال: "أمر ممتاز ويفرح، منتخب مصر ممتاز ومرشح للصعود إلى المربع الذهبي أتمنى لهم حظ موفق والوصول إلى طموحهم".

وتابع "ظهور الرياضة العربية بذلك الشكل أمر ممتاز، وبطولة العالم فرصة لإثبات قدرات اللاعب العربي وتشريف الرياضة العربية".

وبسؤاله عن رأيه في نظام الفقاعة في ظل جائحة كورونا "حتى اللحظة الحالية البطولة ناجحة، وفي تلك المناسبة أشكر اللجنة المنظمة والاتحاد الدولي للعبة على هذه المجهودات في تلك الظروف الصعبة".

واختتم تصريحاته "أشكر دولة مصر الشقيقة على ذلك التنظيم الناجح والممتاز، يقومون بواجبهم ونلقى ترحاب كبير".