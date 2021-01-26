انتهت في الدوري - المقاولون (1) (2) سموحة.. انتهاء سلسلة التعادلات

الثلاثاء، 26 يناير 2021 - 16:42

كتب : FilGoal

المقاولون - سموحة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة المقاولون العرب ضد سموحة ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز اليوم الثلاثاء.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة من هنا.

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انتهت

ق 90+6: مطالبات من المقاولون العرب باحتساب ركلة جزاء.

ق 79: أحمد عبد القادر يمر من فادي نجاح ويسدد كرة تمر بالعرض دون تهديد حقيقي على مرمى ذئاب الجبل.

ق 69: جووول مصطفى فتحي يسجل هدفا رائعا من ركلة ثابتة لم يتحرك لها الحارس أبو السعود.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: بطاقة صفراء لسيف الدين الجزيري.

ق 43: جووول التعادل من أحمد حمدي عبد القادر الذي يراوغ فاروقا نور الدين مررا الكرة بين أقدامه ويسدد بسهولة على يسار أبو السعود.

ق 42: ركنية للمقاولون العرب ترتطم بمدافع سموحة ويتصدى لها القائم الأيسر للهاني سليمان.

ق 37: بطاقة صفراء لرجب نبيل مدافع سموحة.

ق 29: جووول باسم علي يفتتح التسجيل بصاروخ من خارج منطقة الجزاء في شباك سموحة

بداية اللقاء

في الدوري الدوري المصري الممتاز
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