إعارة مهاجم ميلان لفريق درجة ثانية

أعلن نادي ميلان الإيطالي إعارة مهاجمه لورينزو كولومبو إلى نادي كريمونيسي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية لمدة 6 أشهر.

وأفاد نادي ميلان في بيان: "توصل النادي إلى اتفاق بشأن إعارة المهاجم لورينزو كولومبو إلى نادي كريمونيسي حتى نهاية الموسم".

وأضاف البيان "يود النادي أن يشكر اللاعب ويتمنى له التوفيق في رحلته الجديدة".

ويحتل فريق كريمونيسي المركز الـ14 في جدول دوري الدرجة الثانية بإيطاليا.

وشارك كولومبو مع ميلان في 9 مباريات هذا الموسم بواقع 276 دقيقة، وسجل هدفا وحيدا.

الصيف الماضي جدد ميلان تعاقده مع كولومبو مهاجم الفريق الشباب حتى 2024.

اللاعب البالغ 18 عاما لم يعرف سوى قميص ميلان متدرجا في مراحله السنية وصولا للفريق الأول.

وظهر كولومبو في المباراة الرسمية الأولى له بقميص ميلان في الدقائق الأخيرة أمام يوفنتوس في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا الموسم الماضي.

كولومبو سبق أن عرّف نفسه لجمهور ميلان عبر حساب النادي الرسمي قائلا: "أنا مهاجم أتميز بالتسديدات القوية للغاية والتمركز الجيد".

الإيطالي غاب عن منتخب إيطاليا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما والتي أقيمت في البرازيل العام قبل الماضي بسبب الإصابة.

ويرى كولومبو أن الأرجنتيني جابرييل عمر باتيستوتا هو مثله الأعلى إذا قال سابقا لموقع ميلان "أحاول التعلم من أفضل المهاجمين، فيرناندو توريس وباتيسوتا وإدينسون كافاني وروبرت ليفاندوفسكي".